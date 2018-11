Ladri in fuga | carabinieri recuperano la refurtiva

Furti nelle contrade di Ostuni - arrivano i vigilantes : Ladri in fuga : Ostuni - ladri in azione nelle contrade di Ostuni. ladri costretti a darsi alla fuga per il tempestivo intervento delle guardia giurate dell'istituto di vigilanza Secutitas Puglia srl. Nella serata di ...

Rapina in banca a Roma : il direttore è colto da malore Ladri in fuga - ignoto il bottino : Cinque banditi hanno fatto irruzione nella filiale della banca Popolare di Novara in piazza Augusto Lorenzini

Rapina in banca a Roma : il direttore è colto da malore Ladri in fuga - ignoto il bottino : Cinque banditi hanno fatto irruzione nella filiale della banca Popolare di Novara in piazza Augusto Lorenzini

I Ladri in fuga a 200 chilometri all'ora si schiantano con l'auto : un morto : Un 31enne albanese residente a Cassano d'Adda è morto sul colpo, un connazionale è in prognosi riservata agli Spedali civili di Brescia, piantonato dai carabinieri, e il terzo, albanese pure lui, è ...

Cremona : fuga a 200 all'ora nella notte - l'auto dei Ladri finisce fuori strada : Morto uno dei 3 fuggitivi, che dopo un furto non si erano fermati a un posto di blocco dei carabinieri

Ladri di gasolio in fuga. Il bottino tra i cespugli : Le cinque taniche da venti litri l'una, tutte colme di gasolio agricolo, sono state trovate da un agricoltore tra i cespugli, ai margini di un campo di sua proprietà

Folle fuga dei Ladri dopo il furto - investita pattuglia di carabinieri : La segnalazione è delle 10.30, giovedì mattina: «Una Skoda Octavia grigia, tre persone sospette». I carabinieri della compagnia di Corsico hanno già avuto notizie di quell'auto, la collegano a una ...