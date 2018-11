L’accelerometro quantistico ci porterà a destinazione senza bisogno del GPS

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 novembre 2018) I navigatori satellitari non sono infallibili. Capita che non funzionino a causa di ostacoli fisici (edifici molto alti, per esempio), perché ci si trova in aree non coperte dal segnale o perché sono stati disattivati per esigenze militari. Per far fronte a queste evenienze un gruppo di ricercatori inglesi ha messo a punto un accelerometro, uno strumento molto preciso ed efficiente. L’hanno realizzato gli scienziati dell’Imperial College di Londra, insieme all’azienda M Squared specializzata in tecnologie quantistiche, nell’ambito dello UK National Quantum Technologies Programme. Il risultato è un sistema in grado di accertare l’esatta posizione di qualsiasi cosa sulla Terrafare affidamento sui satelliti. Per funzionare, il GPS invia e riceve segnali dai satelliti in orbita attorno alla Terra. Nel momento in cui questo tipo di ...