La truffa online degli smartphone scontati

Conti correnti - nuova truffa online : a rischio i clienti Intesa SanPaolo : Conti correnti online a rischio truffa. Continuano gli attacchi hacker ai danni degli utenti dei servizi bancari e postali via internet. Dopo il recente caso segnalato dalla Polizia Postale sulle false mail delle Poste [VIDEO], è ora la volta di uno dei maggiori istituti bancari italiani, Intesa SanPaolo, che mette in guardia i propri clienti che usufruiscono dei servizi di home banking relativamente ad una mail studiata apposta per carpire i ...