La tempesta solare che fece esplodere le mine in Vietnam

La tempesta solare fece esplodere le mine in Vietnam : Risolto dopo 46 anni il mistero dell'esplosione di 4.000 mine al largo del Vietnam avvenuta nell'agosto 1972, in piena guerra: a provocarne l'esplosione stata una tempesta solare dalla violenza ...

Previsione shock del Met Office : solo “questione di tempo” per una devastante tempesta solare in grado di annientare energia elettrica e comunicazioni sulla Terra : L’Unità Space Weather Monitoring del Met Office , il servizio meteorologico inglese, ha fatto una Previsione shock , sostenendo che le tempeste solari, ossia flussi ad alta velocità di particelle radioattive lanciate dal sole, rappresentano una minaccia per le infrastrutture e le industrie nazionali e per la popolazione generale. Catherine Burnett, capo dell’Unità che ha realizzato la Previsione , ha spiegato: “La minaccia del meteo spaziale alle ...

Disturbi alle trasmissioni radio e spettacolari aurore : si scatena la tempesta magnetica solare : Sonno agitato per il Sole: è in corso una tempesta magnetica lieve, di livello G1 su una scala che arriva a 5, che sta generando bellissime aurore polari visibili anche da tutto il Nord degli Stati ...

Raffica di vento solare verso la Terra : tempesta geomagnetica G1 in corso - aurore polari visibili anche in USA : In corso una tempesta geomagnetica: sebbene inizialmente l’Agenzia USA per l’atmosfera e gli oceani NOAA avesse previsto un evento moderato G2 (su una scala che va da 1 a 5), è in atto in queste ore un evento minore e più lieve, G1, che sta generando aurore polari visibili anche da tutto il Nord degli Stati Uniti. La tempesta è stata originata da una Raffica di vento solare, ossia il flusso di particelle del Sole, scagliata da un ...