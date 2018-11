La Tav Torino-Lione è ormai nel Governo un test su chi comanda

Tav - Conte : "Saprò ascoltare TorinoNon siamo il governo del no" : "Sicuramente va ascoltata l'opinione di questi cittadini che sabato, in modo educato e composto, hanno sfilato per esprimere il loro giudizio. A breve si concluderà la valutazione costi-benefici che stiamo effettuando al fine di pervenire alla decisione finale migliore per i cittadini". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un'intervista a 'La Stampa', a proposito della questione Tav Segui ...

Pd Vco : "Sì alla Tav - al terzo valico e a un nord forte e connesso - da Torino a Milano - a Genova" : Una maggioranza politica sorda alle istanze non tanto di un altro partito o della propria opposizione, quanto al richiamo di un intero mondo economico, associativo e produttivo, che insiste nel suo ...

Tav - Zaia : da Torino un segnale. Priorità è Pedemontana : Roma, 11 nov., askanews, - 'Io nasco in campagna. Se ci fosse qualcuno che ha in tasca la soluzione per fare la superstrada facendo anche risparmiare dei soldi, si faccia avanti'. In un'intervista al ...

In piazza a Torino si alza la voce dei Pro-Tav. Appendino aperta al dialogo : Anche la Lega ha sostenuto la protesta marcando la differenza di opinioni con i Cinquestelle all'interno della maggioranza di governo. L'otto dicembre annunciata una manifestazione dei No-Tav -

Torino - in 30mila per il sì alla Tav | : Appello nato dieci giorni fa su Internet. In piazza imprenditori, dipendenti, sindacalisti, costruttori, commercianti, personalità politiche

Torino - i Sì Tav in piazza (senza bandiere politiche) «Siamo 30mila». Appendino : aperta alle critiche Foto|Video : La sindaca: accolgo le critiche e sono pronta a instaurare un dialogo costruttivo sulla Torino di domani, anche con chi ha una visione diversa dalla nostra

La Torino che vuole la Tav è scesa in piazza : Il popolo del sì alla Tav ha invaso questa mattina piazza Castello a Torino. Oltre 30 mila le persone che hanno accolto l'appello delle sette professioniste torinesi del comitato "Sì Torino va avanti" nato in opposizione all'ordine del giorno approvato dalla maggioranza pentastellata di Chiara Appendino che dice 'NO' alla Torino-Lione. Duecentocinquanta gli agenti delle forze dell'ordine ...

A Torino 40mila Sì Tav. Appendino : accetto critiche. Salvini : meglio terminarla : Niente bandiere politiche, ma solo con quelle dell'Ue in Piazza Castello. La sindaca si dice pronta al dialogo. Interviene anche il vice premier che ricorda: nel contratto abbiamo stabilito di ...

Sì Tav a Torino - 30mila persone in piazza | Il ministro Centinaio : "Per noi si deve fare" | Appendino : "Accolgo le critiche - porte aperte" : Grande folla a Torino per manifestare contro la decisione della maggioranza pentastellata di dire "no" alla Tav. A sostegno del "sì" anche la Lega. Il sindaco tende la mano e dice: "Accolgo le critiche, alcune proposte condivisibili. Parliamone".

Torino - l'onda Sì Tav "per ridisegnare il futuro" : Torino, 10 nov. , askanews, - La prima manifestazione Sì Tav a Torino riempie piazza Castello con trentamila persone, una marea di industriali e professionisti, ma anche semplici cittadini e fette di ...

Tav - rivoluzione 'garbata' a Torino : in 40mila per il 'sì'. Appendino : 'Porta aperta' : Torino, in migliaia in piazza Castello: ecco il popolo Sì-Tav 1 di 30 'Da oggi nulla sarà più come prima, perché cambierà il clima intorno alle grandi opere per rilanciare l'economia', ha esordito ...

