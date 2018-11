La strage di Nassiriya | 15 anni dopo Il racconto di un sopravvissuto

agi

(Di lunedì 12 novembre 2018) "Da allora sono tornato a partecipare a missioni, in Kosovo, negli Emirati Arabi, in Afghanistan: cercavo risposte, avevo bisogno di rimettermi in gioco, di capire se e come ero cambiato. Ma anche se sono passati quindici, il ricordo di quella mattina, dell'immane boato prima e del silenzio surreale subito, non si cancella. Come se fosse ieri". Il maresciallo dei carabinieri Antonio Lombardo, 43, attualmente in servizio a Gorizia, è uno dei sopravvissuti alladi Nassiriya, che il 12 novembre del 2003 spezzò 28 vite, quelle di 9 iracheni e di 19 italiani: 12 suoi colleghi dell'Arma, 5 militari dell'esercito e due civili, un cooperatore internazionale e un regista, Stefano Rolla, impegnato con la sua troupe nelle riprese di uno sceneggiato sulla ricostruzione. La deflagrazione dell'esplosivo - tra i 150 e i 300 ...