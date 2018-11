La strage di Nassiriya - 15 anni dopo. Il racconto di un sopravvissuto : "Da allora sono tornato a partecipare a missioni, in Kosovo, negli Emirati Arabi, in Afghanistan: cercavo risposte, avevo bisogno di rimettermi in gioco, di capire se e come ero cambiato. Ma anche se sono passati quindici anni, il ricordo di quella mattina, dell'immane boato prima e del silenzio surreale subito dopo, non si cancella. Come se fosse ieri". Il maresciallo dei carabinieri Antonio Lombardo, 43 anni, attualmente in ...