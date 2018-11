La storia di Imelda Cortez Partorì la figlia del suo stupratore | rischia 20 anni di

huffingtonpost

(Di lunedì 12 novembre 2018)è in prigione dal 2017, quando, diciannovenne a El Salvador, diede alla luce una bambina nata in seguito alle violenze sessuali perpetrate ai suoi ddal patrigno settantenne. La ragazza secondo i medici aveva provato ad abortire, pratica che nello stato centroamericano è illegale in ogni circostanza, e per questo20di carcere.Il Guardian riporta le parole di Bertha María Deleón, avvocato della ragazza: "Questa è l'ingiustizia più estrema e scandalosa contro una donna che abbia mai visto. Lo stato ha ripetutamente violato i diritti dicome vittima". Per ricostruire labisogna tornare al 2017.viene da una famiglia rurale di San Miguel e come spiegò a Factum, rivista salvadoregna, gli abusi erano iniziati quando aveva appena 12, poi a 15 cominciarono gli stupri e in ...