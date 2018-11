La sigaretta elettronica gli esplode in tasca | “La gamba si è liquefatta | ho quasi perso

sigaretta elettronica vietata?/ Guerra a e-cig - allarme negli States attorno alla Juul Labs : La Sigaretta elettronica e-cig è stata vietata ai minori negli Stati Uniti per il boom avuto nell'ultimo periodo. La Fda calca la mano contro le aziende che non si preoccupano del divieto.(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 21:55:00 GMT)

La sigaretta elettronica bandita in America? : Come riporta Ansa, la Food and Drug Administration americana valuta la possibilità di vietare le sigarette elettroniche. Il motivo è legato all’enorme diffusione delle e-cig fra i teenager. Dallo scorso anno, c’è stato un vero e proprio boom, al punto che la diffusione dell’uso dei dispositivi tra i giovani è definita ‘epidemica’. La Fda ha concesso ai produttori 60 giorni per proporre un piano che impedisca ai ...