La Roma è tornata Samp spazzata via

Wrestling - l’annuncio a sorpresa del campione Roman Reigns : “La leucemia è tornata - mi ritiro” : Il campione di Wrestling Roman Reigns si è presentato sul ring in abiti comuni, senza il consueto abbigliamento da wrestler, e, a sorpresa, ha annunciato il suo ritiro: “È tornata la leucemia”, ha rivelato, assicurando però che “tornerò molto presto, lo prometto“. Nel corso dello show televisivo Raw, il 33enne statunitense ha spiegato di dover rinunciare al titolo più importante della compagnia, l’Universal ...

