La regina Elisabetta nega la tiara a Meghan Markle : "Non può avere tutto” : Emerge dopo molti mesi dal Royal Wedding un dettaglio organizzativo che vede protagoniste la regina Elisabetta II e la sposa Meghan Markle.Al centro della questione, una tiara che l"ex attrice avrebbe voluto indossare nel suo grande giorno ma non le è stata concessa. Il monile in questione è un"antica tiara con smeraldi, le cui pietre potrebbero provenire dalla Russia - una nazione con cui il Regno Unito preferirebbe evitare attriti, dati i ...

Kate Middleton furiosa con la regina Elisabetta per colpa del Natale (e di Meghan) : La tensione è palpabile a Buckingham Palace: secondo quanto riferisce il Daily Mail, Kate Middleton sarebbe “furiosa” con la regina Elisabetta e, tra le due, pare esser scattata una vera e propria guerra. A mandare su tutte le furie la moglie del Principe William è stato infatti l’invito fatto per Natale da Sua Maestà a Doria Ragland, la mamma di sua cognata Meghan Markle. Se finora Kate aveva sempre accolto tacitamente tutti i ...

Meghan Markle - lo stop della regina Elisabetta II sulla tiara : Il rigido protocollo e lo staff della Casa Reale sono i maggiori ostacoli per la ex attrice, abituata a rapportarsi con il mondo di Hollywood. Ma Meghan finora non si è mai lamentata, mai un accenno ...

La regina Elisabetta teme Carlo come sovrano : La Regina Elisabetta II teme per il futuro della monarchia? È quanto ritiene Tomas Bower e questo rischio avrebbe un nome ben preciso all'interno della Royal Family : è quello del Principe Carlo . All'...

Abdicazione regina Elisabetta a favore di Carlo : giungono smentite : Il Principe Carlo potrebbe non diventare Re nel breve periodo. Secondo l' Express , non è un'ipotesi percorribile che la Regina Elisabetta II abdichi entro tre anni. All'età di 92 anni è una monarca ...

Meghan Markle - la regina Elisabetta invita la madre Doria per Natale. “Mai fatto con i genitori di Kate” : Ci sarà una novità quest’anno a Natale in casa della Famiglia reale. Secondo alcuni tabloid inglesi, infatti, la regina Elisabetta in persona avrebbe invitato la madre di Meghan Markle, Doria Ragland, a trascorrere le festività nella tenuta di Sandringham. Un caso senza precedenti. Nemmeno ai genitori di Kate Middleton, moglie del principe William, è mai stato concesso l’onore di passare il periodo natalizio nella residenza di ...

Camilla diventa regina : il piano di Elisabetta per lasciare il trono a Carlo entro tre anni : Camilla si prepara a diventare Regina, assumendo il ruolo destinato a Lady Diana. Secondo le ultime indiscrezioni infatti entro il 2012, Carlo diventerà reggente, assumendo i poteri di Elisabetta II. Di conseguenza Camilla assumerà il ruolo di consorte reale e, alla morte della Sovrana, diventerà Regina. Lo svela Robert Jobson, esperto di affari reali del Daily Mail, che ha svelto il piano segreto di The Queen per evitare l’abdicazione, ma ...

La regina Elisabetta in lutto : è morto Whisper - il suo ultimo cane corgi : lutto a Buckingham Palace, soprattutto per la regina Elisabetta. No, nessun membro della royal family, ma per sovrana era come se lo fosse. Se ne è andato Whisper, l’ultimo cane di razza welsh corgi. A darne notizia è il Daily Mail: da Palazzo non è ancora arrivato alcun comunicato ufficiale. Dopo la morte di Willow, un altro dei suoi corgi, Whisper era diventato il preferito. Aveva 12 anni e da oltre 2 le teneva compagnia. La regina ...

La regina Elisabetta abdicherà nel 2019? : La Regina Elisabetta II è pronta a lasciare il trono? Secondo i bookmaker, questa possibilità potrebbe avverarsi nel 2019. L'agenzia Coral, secondo quanto riporta l' Express , ha infatti abbassato le ...

Morto uno dei cani della regina Elisabetta : "La seguiva ovunque per i corridoi di Buckingham Palace" : Ha dovuto dire addio al suo fedele compagno, colui che per anni l'ha seguita fedelmente da una stanza all'altra di Buckingham Palace. La regina Elisabetta II ha dovuto salutare uno dei suoi storici amici a quattro zampe, Whisper, di 12 anni. La sovrana lo aveva adottato dopo la morte del suo padrone, nel 2016. Da allora era diventato il suo preferito e il loro rapporto si era intensificato dopo la morte dell'altro corgi, Willow, l'ultimo ...