La patch del day one di Fallout 76 sarà più grande del gioco

Battlefield V : il changelog della patch day one è lungo 135 pagine : La pubblicazione di Battlefield V inizia domani con Origin Access Premier ed Origin Access Basic, gli utenti EA Access potranno giocare il titolo su PC ed Xbox One.Come riporta WCCFTECH, DICE ha pubblicato il documento relativo al patch note dell'aggiornamento day one di Battefield V. Si tratta di un piccolo documento di 135 pagine, di seguito potete trovare un riassunto ma se volete sviscerarlo tutto da soli allora eccovi il link che fa per ...

Perché il Battle Royale di Battlefield 5 uscirà a marzo - 135 pagine di note della patch al day one : Battlefield 5 sarà disponibile in anteprima da oggi, venerdì 9 novembre, per tutti gli abbonati Origin Access su PC. Vi ricordiamo però che il preload del gioco è già stato rilasciato su tutte le piattaforme insieme alla day one patch già disponibile sui server per il download. La patch del day one ha un peso di 7 GB e contiene ben 135 pagine disponibili in un file PDF. Come potevamo immaginare con l'aggiornamento del day one gli sviluppatori ...

Red Dead Redemption 2 : in arrivo un patch per risolvere il bug delle sparizioni dei personaggi dall'accampamento : Le sparizioni dal campo di Red Dead Redemption 2 sono infatti il ​​risultato di un bug.Dopo circa una settimana di segnalazioni che avvisavano della sparizione di alcuni membri della banda dal campo di Red Dead Redemption 2, Rockstar ha deciso di risolvere il problema.Il bug, come riporta VG247.com, impedisce a Sadie Adler e alla famiglia di John Marston (John, Abigail, Jack) di apparire nel vostro campo dopo aver completato la ...

Samsung illustra il contenuto delle patch di sicurezza di novembre : Mentre diversi smartphone Samsung stanno ricevendo in questi giorni le patch di sicurezza di ottobre, il colosso sud coreano ha già pronti gli aggiornamenti di sicurezza di novembre, dei quali ha fornito, come di consueto, i dettagli. L'articolo Samsung illustra il contenuto delle patch di sicurezza di novembre proviene da TuttoAndroid.

Tutti i dettagli della patch 6.22 di Fortnite : Fucile d'Assalto Pesante - Terrore a Squadre - l'Incubo Parte 2 e molto altro : Tempo di un nuovo aggiornamento per l'acclamato universo di Fortnite con l'arrivo dell'ultima patch che porta il gioco alla versione 6.22. Cosa possiamo aspettarci da questo aggiornamento? Scopriamolo insieme.Ci sono ovviamente novità importanti sia per la modalità più in voga, quella Battle Royale, che per Salva il Mondo. Qui di seguito riporteremo le novità soprattutto della prima ma ci sarà spazio anche per alcune novità riguardanti la ...

Problemi Fortnite dalle 10 : 00 del 6 novembre : aggiornamento 6.22 in arrivo - note della patch : Grandi novità in arrivo per Fortnite con l’aggiornamento 6.22. Lo scorso 4 novembre si è concluso l’evento Halloween con l'esplosione del Cubo Kevin, e quindi con il nuovo aggiornamento il gioco di Epic Games torna alla normalità proponendo diversi cambiamenti: Bacino Bucato ha infatti molta meno acqua rispetto a quanta non ce ne fosse in precedenza, con le masse continentali che ora danno agli utenti maggiore superficie su cui scorazzare ...

Preoccupano gli effetti della patch di ottobre per Samsung Galaxy S7 : situazione il 4 novembre : Si discute moltissimo in questi giorni a proposito dell'aggiornamento di ottobre per il Samsung Galaxy S7, con un chiaro riferimento ai modelli che sono stati commercializzati in Italia senza brand. Come vi ho riportato alle porte del weekend sulle nostre pagine, infatti, il produttore coreano ha dato il via alla distribuzione del pacchetto software nel corso Paese, con tanto di link al download, anche se al momento non poche persone affermano ...

Disponibile aggiornamento 6.21 di Fortnite oggi 1 novembre : note della patch - come funzionano i palloncini : oggi 1 novembre sarà Disponibile finalmente la patch 6.21 di Fortnite, che tra le altre novità introdurrà i palloncini (che in realtà vengono chiamati palloni), il cui funzionamento può essere visionato nel video a fondo articolo. Questo aggiornamento è stato rimandato di un giorno a causa di alcuni problemi tecnici. Vediamo le novità di questa patch di Fortnite nelle note da pochissimo rilasciate: il down continuerà tutta la mattinata, ma al ...

Anticipazioni patch Destiny 2 del 30 ottobre : novità su armi e armature esotiche : Destiny 2 ha messo i propri giocatori dinanzi a un problema da risolvere. Presto infatti diminuiranno le probabilità di trovare nel gioco il doppione di un’arma o di un’armatura esotica. Bungie ha reso noto quali sono le novità in arrivo con il nuovo aggiornamento di Destiny 2 I Rinnegati, precisamente il 2.0.5. Attualmente quando i giocatori ottengono un’armatura esotica non sono sicuri di poter ottenere qualcosa di nuovo. Alcuni infatti in ...

Ecco le dimensioni della patch del day one di Red Dead Redemption 2 : Manca ormai pochissimo all'uscita di Red Dead Redemption 2, un'uscita fissata per la giornata di domani, 26 ottobre. L'atteso titolo Rockstar Gams è ormai alle porte e in attesa di scoprirlo all'interno della nostra recensione e di una diretta dedicata alle 13:00 non possiamo non rivelarvi le ultime fondamentali informazioni sull'ultima grande fatica di Rockstar Games.In questo caso possiamo finalmente far luce sulle dimensioni della patch del ...

Red Dead Redemption 2 : nuovi dettagli su patch del day one - companion app e Red Dead Online : Aggiornamento: A corredo delle informazioni condivise nella giornata di ieri possiamo ora condividere tutte le informazioni rivelate da Rockstar Games all'interno di un comunicato ufficiale:Con l'uscita di Red Dead Redemption 2 a pochi giorni di distanza, vogliamo condividere alcune informazioni per prepararti al meglio a quest'epica avventura nel cuore di un'America dura e selvaggia. Continua a leggere per scoprire di più sull'uscita di Red ...

Red Dead Redemption 2 : nuovi dettagli su patch del day one - companion app e Red Dead Online : In vista dell'uscita imminente di Red Dead Redemption 2, Rockstar ha voluto informare i videogiocatori su tutto ciò che c'è da sapere prima del lancio del suo nuovo titolo, svelando importanti dettagli sulla patch del day one, sulla companion app e su Red Dead Online.Grazie al post apparso sul sito di Rockstar Games, apprendiamo che anche Red Dead Redemption 2 avrà una patch del day one, anche se per il momento gli sviluppatori non ne hanno ...

Windows 10 19H1 ridurrà l’impatto delle patch di Spectre sulle prestazioni : Il 2018, per quanto riguarda la sicurezza informatica, è stato un anno molto impegnativo per Intel e Microsoft che insieme hanno dovuto fronteggiare Spectre, una vulnerabilità hardware che consente ad eventuali hacker di entrare in possesso delle informazioni private degli utenti. Le patch rilasciate da Intel per il microcodice, sebbene abbiano risolto il problema, hanno causato un peggioramento generale delle prestazioni che in alcuni specifici ...

Fortnite : il dataminig della patch v6.10 rivela novità sull'isola volante : La nuova patch di Fortnite, la v6.10, non è sfuggita alla curiosità dei dataminer, e qualche nuova informazione è stata portata a galla da codice di gioco, riporta Fortniteintel.Come possiamo vedere abbiamo qualche novità inerente a quanto sta accadendo all'isola voltante e al cubo che da mesi vagabonda per la mappa di gioco. Non sappiamo ancora cosa potrebbe accadere e a cosa potrebbe portare tutto questo, ma ora probabilmente abbiamo un ...