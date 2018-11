La normalità del Napoli competitivo in coppa e in campionato

ilnapolista

(Di lunedì 12 novembre 2018) La forza delNove vittorie su dodici partite di, primo posto e imbattuto in Champions dopo quattro partite, tre delle quali contro Liverpool e Psg. Ilarriva alla seconda sosta al termine di una prima parte di stagione di grande livello. Addirittura esaltante, se confrontata alle previsioni di sedicenti esperti che volevano la squadra di Ancelotti al quinto posto nella griglia di partenza dele col destino praticamente segnato in Champions League. Poco da dire, anzi scriviamola meglio: tanto da dire su quanto questa squadra ha fatto e fatto vedere, poco da imputare ad un avvio di stagione che paga solo due stop davvero inattesi, lo 0-3 di Genova e lo 0-0 di Belgrado. Incidenti di percorso che ci stanno all’interno di un progetto tecnico-tattico in costruzione, che ha cercato di aggiornarsi piuttosto che restare adagiato su meccanismi già ...