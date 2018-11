La Nazionale dei formaggi fa a fette i mondiali

Viterbo : Sciopero Nazionale dei Vigili del Fuoco : i pompieri del Lazio esentati per il maltempo : ... eppure siamo il Corpo meno retribuito e non abbiamo le tutele previdenziali degli altri corpi, siamo veramente amareggiati dal disinteresse della politica che pare ripetersi anche con questo governo'...

In Arabia Saudita è stato scarcerato uno dei nipoti di re Salman - forse per alleviare la pressione interNazionale dovuta all’omicidio di Jamal Khashoggi : Venerdì in Arabia Saudita è stato rilasciato il principe Khalid bin Talal, uno dei nipoti di re Salman, che era rimasto in carcere per 11 mesi dopo avere criticato gli arresti di massa ordinati dal regime Saudita nel novembre 2017.