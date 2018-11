La meravigliosa stagione del Napoli ignorata dai media

ilnapolista

(Di lunedì 12 novembre 2018) Da Dazn a Benatia Dunque la partita non è stata sospesa per non danneggiare DAZN. A noi poi è andata bene però che vergogna. Non era calcio. Diciamocelo francamente. Incomprensibile l’arbitro che non ha espulso Benatia per il secondo cartellino giallo. Ma la Juve è la Juve e guai a ricordarlo. Però è una vergogna che tutto passi come se nulla fosse. Come quel grande critico sportivo che è il maestro Sconcerti che alla vigilia di Atalanta-Inter dava assolutamente per vincente l’Inter. E quello è ancora a scrivere e a pontificare. Né arbitri nécompiacenti Come è possibile che viene maltrattata, ritenuta il brutto anatroccolo della grande famiglia dei cigni reali del Nord-Ovest, l’unica squadra solare, il, senza retroscena di qualsiasi natura giacché anche il dissenso di una parte della tifoseria contro il suo presidente De Laurentiis si consuma alla luce del sole o della ...