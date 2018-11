La manovra è già franata

Pensioni ridotte fino a 30% con Quota 100 L’analisi : età e contributi - cosa cambia manovra - il giallo del vertice di governo : Le simulazioni condotte dall’Ufficio Parlamentare di Bilancio nell’audizione sulla Manovra. A causa dei minori contributi versati l’importo incassato può ridursi anche di un terzo. Il taglio maggiore per chi anticipa di sei anni

Perché la manovra gialloverde non è sostenibile secondo la Confindustria : Roma, 12 nov., askanews, - 'Oltre a tutte le incongruenze e debolezze' della manovra, 'la scelta di impegnare quasi i due terzi delle risorse al sostegno della spesa corrente e l'assenza di un piano ...

manovra - il giallo sul vertice Conte vede Salvini e Di Maio (ma in due incontri separati) : Il premier Giuseppe Conte ha visto separatamente il ministro dell’Interno e quello del Lavoro. Assente Tria

manovra - Bankitalia : "Abbattere lo spread - già costato 1 - 5 miliardi" : L'aumento dello spread sovrano 'si ripercuote sull'intera economia' e la crescita dei tassi di interesse sul debito pubblico ha un 'effetto in qualche modo comparabile a una stretta monetaria' che

Tria : ‘Per evitare procedura Ue servirebbe una manovra da suicidio’. Bankitalia : ‘Abbattere spread - già spesi 1 - 5 miliardi’ : Per evitare la procedura d’infrazione dell’Unione Europea servirebbe “una manovra di restrizione fiscale violentissima, andare a un deficit dello 0,8 per cento, che per una economia in forte rallentamento sarebbe un suicidio, non credo che la Commissione si aspetti una reazione di questo tipo anche se formalmente rispettosa delle regole di bilancio”. Il ministro dell’Economia Giovanni Tria parla così al termine del ...