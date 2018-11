La Liga | il punto dopo la dodicesima giornata

lanotiziasportiva

(Di lunedì 12 novembre 2018) Ladellaha mostrato la vittoria strappa-applausi del Betis al Camp Nou e le due big di Madrid in ripresa. Tutto è ancora aperto.Laha regalato molte sorprese sin dall’inizio di questa stagione e non sono mancate nemmeno nell’ultimo turno. La clamorosa sconfitta della capolista Barcellona per 4-3 con il Real Betis ha di fatto riaperto il campionato riavvicinando le due formazioni più accreditate per la conquista del titolo Atletico e Real. Non è bastato il rientro di Lionel Messi con doppiettatre settimane di assenza per la squadra di Ernesto Valverde, che non perdeva al Camp Nou da due stagioni. Ed è già al secondo stop in questa,quello subito a Leganés. Il Barca si mantiene al comando della classifica con 24 punti, ma deve fare attenzione anche al Siviglia, sconfitto per 4-2 il mese scorso, ora a -1 grazie al 2-1 ai danni ...