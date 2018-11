La leghista contro i rom | ' Zingari | una tagliola possa mozzarvi le mani'

Immigrazione - vescovi e coop rosse contro Matteo Salvini : il leghista ha smontato i loro loschi affari : ... vicesindaco del Comune, ha recentemente chiarito che c' è un altro problema che non lo fa dormire: 'Non rischia di essere cancellata solo l' accoglienza per i migranti, ma l' intera economia del ...

Il leghista Borghezio propone all'Europarlamento la revoca delle sanzioni contro la Russia - : L'eurodeputato della Lega Mario Borghezio ha presentato al Parlamento europeo un emendamento per la revocare delle sanzioni contro la Russia. Borghezio ha osservato che le sanzioni non si ottiene ...

Lombardia : ok alla mozione leghista contro il lavoro dei rifugiati : Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato, con 34 voti favorevoli, 32 contrari e 1 astenuto, la mozione della Lega con cui la prima firmataria Federica Epis ha chiesto alla Giunta di "premiare" i Comuni lombardi che non impegnano rifugiati e richiedenti asilo nella pulizia del verde. Al contrario la 'contromozione' presentata dal Pd - che proponeva invece di favorire nei Comuni della Lombardia le attività di volontariato, utili ...

Pavia - prof "partigiani" disertano aula per protestare contro il ministro leghista : ...fare politica e si uniscono alla contestazione del ministro Centinaio? Peraltro contestazione non sul merito di qualche provvedimento legato agli atenei ma basata solo sulla sua appartenenza politica.

La sindaca di Savona al corteo antifascista - la leghista Viale : "E' come essere contro le ragazze stuprate" : La vicepresidente della Regione accusa Caprioglio (Forza Italia) e l'accusa di non combattere contro "quelli spacciano e stuprano e tagliano a pezzi ragazzine fragili"

Moscovici ancora contro il leghista Ciocca : "È un cretino - provocatore e fascista" : Il commissario agli Affari economici, Pierre Moscovici, ha criticato duramente l'eurodeputato leghista, Angelo Ciocca, che martedì, al termine della conferenza stampa di bocciatura della manovra italiana, si era platealmente tolto una scarpa e con quella aveva imbrattato le carte dello stesso Moscovici. "E' un cretino, un provocatore, un fascista. Il suo gesto è grottesco", ha commentato il commissario europeo all'emittente ...

Condono - tensione nel governo.è scontro. Conte convoca il Cdm - gelo leghista : Si alzano i toni dello scontro fra Lega e M5S sul Condono e il governo sfiora la crisi sul dl fisco. Con il premier Giuseppe Conte che decide di sfidare il Carroccio convocando un nuovo...

Condono - tensione nel governo.è scontro. Conte convoca il Cdm - gelo leghista : Si alzano i toni dello scontro fra Lega e M5S sul Condono e il governo sfiora la crisi sul dl fisco. Con il premier Giuseppe Conte che decide di sfidare il Carroccio convocando un nuovo...

Lo scontro Comi-Bitonci. Il leghista : 'Potresti condurre un programma di cucina' : Doppio scivolone per l'ex sindaco di Padova e ora sottosegretario all'Economia Massimo Bitonci, Lega,. Ieri mattina durante una animata discussione a Omnibus con l'europarlamentare di Forza Italia Lara Comi alla fine è sbottato: «Tu non sei un conduttore o un ...

Lodi - niente mensa per i figli di oltre 300 famiglie extracomunitarie : polemica contro la sindaca leghista : polemica sul caso delle mense scolastiche di Lodi precluse a oltre 300 famiglie extracomunitarie. Il fatto nasce con il nuovo regolamento, approvato dal Comune a guida Lega, che disciplina i servizi scolastici come mensa e scuolabus. Chi vuole accedere alle agevolazioni tariffarie, infatti, deve presentare la documentazione Isee. Il problema, però, è che agli stranieri viene richiesto in aggiunta un documento del proprio paese ...

Calenda contro Boccia - "Confindustria leghista"/ "Mai nessun presidente si è dichiarato per un partito" : Calenda vs Boccia “Confindustria ufficialmente della Lega”. La replica “Non sa neanche organizzare una cena”. Duro botta e risposta nelle scorse ore(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 20:19:00 GMT)

CALENDA CONTRO BOCCIA “CONFINDUSTRIA leghista”/ Ultime notizie - Orfini (PD) : “Sudditanza psicologica” : CALENDA vs BOCCIA “CONFINDUSTRIA ufficialmente della Lega”. La replica “Non sa neanche organizzare una cena”. Duro botta e risposta nelle scorse ore(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 19:19:00 GMT)

Vitalizi - oltre 1000 ricorsi contro il taglio. Ex senatore leghista denuncia Di Maio : “Minaccia noi e la Casellati” : oltre mille ex deputati hanno presentato ricorso contro la delibera dell’ufficio di presidenza della Camera che ha tagliato loro i Vitalizi. Mentre l’ex senatore della Lega Marco Preioni ha denunciato Luigi Di Maio con l’accusa di “minaccia alla presidente del Senato, minaccia all’organo della Camera che dovrà esaminare i ricorsi sui Vitalizi, e minaccia agli ex parlamentari”. Continuano le ritorsioni degli ex ...

Giancarlo Giorgetti - la rivolta dei grillini contro il leghista : 'Ci sta sabotando' : ... 'Che cosa c'è da sorprendersi? - dice con il solito realismo - È il gioco delle parti, il ministro dell'Economia dice sempre di no'.