La Juventus vuole imitare la Liga | «Match di Serie A all’estero»

Paratici : 'Pogba? La Juventus gli vuole molto bene'. Ovazione dai tifosi : TORINO - 'Pogba? Come lui vuole bene a noi, noi vogliamo molto bene a lui, ma è un giocatore del Manchester United ed è superfluo parlarne. Pensiamo alla partita di questa sera, che è molto importante,...

Calcio - Champions League 2018-2019 : arriva il Manchester United allo Stadium. Una Juventus incerottata vuole chiudere la pratica : Quarta giornata per la fase a gironi della Champions League 2018-2019 di Calcio: si infiamma il Gruppo H con la partita forse più spettacolare e più attesa di tutto il programma, quella tra Juventus e Manchester United. I Red Devils volano a Torino, dove domani all’Allianz Stadium proveranno a fermare la corsa fino ad ora perfetta dei campioni d’Italia. La banda di Massimiliano Allegri sogna in grande: con il quarto successo di fila ...

Juventus-Cagliari live dalle 20.30 Allegri vuole tenere il Napoli lontano : La Juventus capolista torna di fronte ai propri tifosi ed ospita nella partita delle ore 20.30 del sabato il Cagliari di Rolando Maran; i bianconeri, proiettati alla sfida di mercoledì prossimo contro ...

Juventus - Nedved vuole convincere Pogba : i tifosi sognano : Juventus-Pogba è una telenovela che ci accompagnerà per tutta la stagione. La volontà, come ben sappiamo, c’è da entrambe le parti. La Juve vuole Pogba, e il francese vuole i colori bianconeri. Non sarà però così semplice concludere una trattativa piena di ostacoli, e allora in gioco è voluto entrare Pavel Nedved che ora sembra […] L'articolo Juventus, Nedved vuole convincere Pogba: i tifosi sognano proviene da Serie A News Calcio - ...

Juventus - Mourinho : 'Agnelli vuole 10 scudetti' : TORINO - La vittoria più importante è quella che deve ancora arrivare. È uno dei motti bianconeri che il presidente Andrea Agnelli ama ripetere. O, forse, bisognerebbe dire: amava. Adesso, a quanto ...

Marcelo vuole la Juventus : se arriva a gennaio - saluta Alex Sandro : Il Real Madrid di Julen Lopetegui non sta attraversando un ottimo momento, la panchina dell'ex ct della Spagna traballa e anche le certezze delle merengues vacillano. L'addio di Cristiano Ronaldo , ...

Juventus - Marcelo saluta il Real a gennaio : vuole raggiungere CR7 : Marcelo- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “TuttoSport“, Marcelo sarebbe pronto a dire addio al Real Madrid dopo un inizio di stagione disastroso. Il terzino brasiliano avrebbe avanzato una richiesta di cessione già in vista della prossima sessione di mercato invernale. Un addio che potrebbe concretizzarsi solamente dinanzi ad un’offerta da 50-60 milioni di euro. […] L'articolo Juventus, Marcelo ...

Juventus - Allegri : 'Ci vuole più testa - torniamo con i piedi per terra' : 'È semplice: siamo usciti dalla partita dopo un buon inizio del secondo tempo e, invece di fare il 2-0, abbiamo subito l'1-1. Questo non va bene, perché da queste partite passano gli scudetti e dopo ...

Juventus - dall’Inghilterra : Pogba vuole ritornare a gennaio - nuovi dettagli… : Paul Pogba, ha nuovamente voglia di Juve. Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “Daily Mirror”, il centrocampista del Mancheste United avrebbe chiesto tassativamente di esser ceduto a gennaio per poter riabbracciare i colori bianconeri. Un rinforzo immediato in casa Juventus che potrebbe completare un centrocampo già super competitivo in tutti i settori. Pogba rappresenterebbe la […] L'articolo Juventus, ...

Allegri : 'Dopo 7 scudetti la Juventus vuole la Champions' : MILANO - 'Dopo 7 scudetti e 4 coppe Italia consecutive, puntiamo all' Europa , sfiorata nelle due finali di Champions raggiunte negli ultimi 4 anni' . Lo ha detto al Samsung District di Milano l'...

Paratici lascia la Juventus? Agnelli lo promuove/ Ultime notizie - obiettivo Zidane - ma "Zizou" vuole allenare : Fabio Paratici la Juventus? Ultime notizie, voci su un altro addio eccellente dopo quello di Marotta: Andrea Agnelli frena, "sarà a capo dell'area sport".(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 23:13:00 GMT)

Champions League 2018/19 : la Juventus - senza Cristiano Ronaldo - vuole solo vincere contro lo Young Boys : Dalla vittoria nel big match contro il Napoli al clamoroso ed inaspettato addio di Beppe Marotta. Un sabato sera ricco di colpi di scena per il popolo bianconero, che ha visto la propria squadra allungare in classifica sulla rivale più diretta e subito dopo è rimasto colpito dalle parole di uno dei dirigenti che ha riportato la Juventus ai vertici del calcio italiano ed europeo. Questo, però, è già il passato perché gli impegni in campo ...

Juventus - “TuttoSport” : Pogba vuole tornare - rottura con Mourinho : Pogba vuole tornare- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “TuttoSport“, Paul Pogba avrebbe espresso il suo desiderio di far ritorno in bianconero. Un ritorno complicato a causa dell’eccessiva valutazione del cartellino del francese, e anche a causa dell’elevato ingaggio dello stesso centrocampista. La Juve resta alla finestra e valuta il da farsi. La sensazione, come […] L'articolo Juventus, ...

Mbappé vuole la Juventus in finale di Champions : "Ci vediamo a Madrid" : Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport: 'Juventus, ci vediamo a Madrid l'1 giugno. Ci metterei la firma, ma attenzione perché con Ronaldo tutti devono temere la squadra di Allegri. Il girone ...