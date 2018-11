La famiglia ‘extra large’ cresce ancora | un altro fiocco rosa Ecco quanti sono

caffeinamagazine

(Di lunedì 12 novembre 2018) Questa sì che è unarecord! Sicuramente è la più numedel Regno Unito. La ‘Radford Family’ è finita su tutti i giornali in questi giorni perché si è aggiunto un nuovo membro, il 21esimo: dopo 12 minuti netti di travaglio, è nata la piccola Bonnie Raye. E mamma Sue e papà Noel ora si dicono fermamente convinti che non avranno altri figli, ma ammettono anche che è qualcosa che hanno già detto. Lei, 43 anni, ha detto al Sun che Bonnie Raye “ha completato la nostra”. “Alcune persone decidono di fermarsi dopo due o tre bambini. Noi lo abbiamo fatto dopo 21”, ha aggiunto il marito, 46 anni. Sarà veramente così? Intanto gli altri 20 figli (fa caso anche scriverlo) hanno manifestato molto entusiasmo per la nascita della sorellina. Che è di quasi 30 anni più giovane del primogenito di Sue e Noel, Chris. Il più piccolo, invece, Archie, oggi ha 14 mesi. E quando era nato, i ...