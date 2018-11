' LA CUSTODE DEL SILENZIO' L' incontro a Messina con Antonella Lumini e Paolo Rodari

La Città Metropolitana di Catania diventa CUSTODE della Macchia Mediterranea : Convocazione in 6^ Commissione Consiliare del Comune di Catania per i promotori della Carta dei Comuni Custodi della Macchia Mediterranea (www.cartaMacchiaMediterranea.it) da parte del Presidente Salvatore Peci. Al lavoro affinchè la Città Metropolitana di Catania diventi Custode della Macchia Mediterranea! #nelladirezionegiusta. La Macchia Mediterranea in Sicilia, con 110.000 ettari, ossia il 21% della superficie forestale, è la cenosi vegetale ...

Arrestato Davide Sau - fratello del calciatore del Cagliari : “Era il CUSTODE di un arsenale” : Il 33enne è finito in manette per detenzione illegale di materiale esplosivo e armi comuni da sparo, detenzione e spaccio di stupefacenti. Nella sua abitazione a Cagliari sono state trovate pistole, munizioni ed esplosivi che secondo la polizia conservava per conto di una banda che aveva nel mirino un sequestro.Continua a leggere

Caso Emanuela Orlandi - ossa in Nunziatura : “Chi l’ha visto?” boccia la pista della moglie dell’ex CUSTODE : Nel giorno in cui sono attesi i primi risultati sulle ossa ritrovate nella Nunziatura, Chi l’ha visto? boccia l’ipotesi che si possa trattare della moglie dell’ex custode dell’edificio vaticana. Nei giorni scorsi, infatti, si ipotizzava che la donna fosse scomparsa negli anni Sessanta dopo un litigio col marito. Ma la trasmissione di Federica Sciarelli spiega che non è così. “Non è scomparsa la donna indicata da ...

Roma - la CUSTODE DEL deposito Atac? La matrona del campo rom. Gli agenti le chiedono la chiave : La matrona del vicino campo rom unica custode della sottostazione elettrica del deposito Atac. Tanto che perfino le forze dell’ordine si sono dovute rivolgere a lei per risolvere il “mistero del lucchetto”. Una notizia che sta rallegrando da questa mattina il ponte bagnato di autisti e macchinisti di Roma. Anche se, visti i fatti, non ci sarebbe nulla da ridere. La surreale scoperta è avvenuta ieri sera, quando in seguito all’ennesimo temporale ...

Le ossa ritrovate nella Nunziatura sono compatibili con un'adolescente | C'è anche la pista della moglie dell'ex CUSTODE : Oltre alla scomparsa di Orlandi e Gregori, c'è un'altra ipotesi al vaglio: i resti potrebbero appartenere alla moglie del custode sparita in circostanze finora mai chiarite negli anni 60

CUSTODE trova portafoglio nel parco della villa e lo consegna ai carabinieri : PIANO DI SORRENTO - Quando ha trovato il portafoglio nel parco della villa di cui è Custode, non ha avuto esitazioni: l'ha preso e consegnato alle forze dell'ordine che l'hanno a loro volta restituito ...

La CUSTODE dell’occitano di Calabria : “Insegno una lingua che scompare” : «Siamo una minoranza tra le minoranze. Rischiamo di sparire». Silvana Pietramala, 61 anni, misura ogni parola. Come se sentisse il peso della sua missione: salvare una lingua che rischia l’estinzione. Da anni è la custode del guardiolo, la variante di occitano che si parla a Guardia Piemontese (Cosenza). La speranza di sopravvivenza passa dai banch...