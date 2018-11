La Consulta | “È legittimo rimuovere magistrati che ricevono favori da imputati”

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 novembre 2018) Non è contraria alla Costituzione l’automatica rimozione del magistrato responsabile di aver ottenuto prestiti o agevolazioni da soggetti che egli sa essere parti o indagati in procedimenti penali pendenti nel proprio ufficio giudiziario o comunque nell’ambito del proprio distretto. La sentenza n° 197 della, (redattore Francesco Viganò), ha stabilito che non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura nell’ambito di due procedimenti concernentiincolpati di avere ricevuto benefici di varia natura da imputati in procedimenti penali pendenti presso le rispettive sedi giudiziarie. Secondo la Corte, la norma che prevede la sanzione disciplinare della rimozione non lede il principio di eguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione, poiché non determina alcuna irragionevole ...