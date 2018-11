La commovente storia di Tenny | la gatta che aspetta davanti all' ospedale

“Il mio gatto mi ha salvato la vita - ha ‘fiutato’ il mio cancro al seno” : la commovente storia che arriva dagli Stati Uniti : “Il mio gatto mi ha salvato la vita “, così Michelle Pearson, dell’Oregon, inizia a raccontare la sua storia . La donna sostiene di essere ancora viva perché il suo amato gatto ha “annusato” che in lei c’era qualcosa che non andava, permettendo così una diagnosi tempestiva del cancro al seno. Mia, questo il nome del micio, era stato adottato da Michelle e dal marito da un gattile due anni fa. Si tratta di un ...

Martin Garrix : il nuovo singolo "Dreamer" ft. Mike Yung nasconde una storia molto commovente : Una canzone speciale