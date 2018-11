La Borsa apre positiva a +0 | 4% | in calo sotto 300 punti lo spread

Borsa - Shanghai apre in ribasso : ANSA, - PECHINO, 12 NOV - Le Borse cinesi aprono la seduta in territorio negativo: l'indice Composite di Shanghai cede nelle prime battute lo 0,22%, a 2.593,20 punti, mentre quello di Shenzhen perde ...

Borsa Tokyo apre poco variata - -0 - 09% - : ANSA, - Tokyo, 9 NOV - La Borsa di Tokyo avvia l'ultima seduta della settimana poco variata, con gli investitori che fanno scattare le prese di profitto dopo i recenti rialzi degli indici. Il Nikkei ...

Borsa - Tokyo apre poco variata a -0 - 09% : 02.50 La Borsa di Tokyo avvia l'ultima seduta della settimana poco variata, con gli investitori che fanno scattare le prese di profitto dopo i recenti rialzi degli indici. Il Nikkei segna una variazione appena negativa dello 0,09% a quota 22.471,31. Sul mercato dei cambi lo yen è stabile sul dollaro, poco sotto quota 114, e sull'euro a 129,50.

Borsa : Milano apre in rialzo - +0 - 18% - : ANSA, - Milano, 8 NOV - Avvio positivo per la Borsa di Milano. Il primo indice Ftse Mib segna una crescita dello 0,18% a 19.576 punti.

Borsa Tokyo apre in sostenuto rialzo : ANSA, - Tokyo, 8 NOV - La Borsa di Tokyo avvia gli scambi in sostenuto rialzo in scia al rally più ampio degli indici azionari Usa dopo un risultato elettorale di medio termine negli Stati Uniti. L'...

Borsa. Tokyo apre in positivo a +1 - 58% : 02.19 La Borsa di Tokyo avvia gli scambi in sostenuto rialzo in scia agli indici azionari Usa dopo il risultato elettorale di medio termine negli Stati Uniti L'indice Nikkei guadagna l'1,58% a quota 22.434,40, con un guadagno di 348punti. Sul mercato valutario lo yen si indebolisce sul dollaro a 113,60, e sulla moneta unica a quota 129,80.

Borsa : Milano apre in rialzo - +0 - 6% : ANSA, - Milano, 7 NOV - Avvio positivo per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib segna una crescita dello 0,6%, l'Ftse It All-Share un aumento dello 0,7%.

ANSA, - Milano, 7 NOV - Avvio positivo per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib segna una crescita dello 0,6%, l'Ftse It All-Share un aumento dello 0,7%.

Borsa Tokyo apre in lieve rialzo : ANSA, - Tokyo, 7 NOV - La Borsa di Tokyo inizia la seduta poco variata in attesa dei risultati delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti, e le possibili ripercussioni a livello diplomatico ed ...