La 100ª volta di Chiellini in Nazionale | il difensore confessa la sua emozione | “c’è

(Di lunedì 12 novembre 2018) Giorgio, prima dell’incontro di Nations League contro il Portogallo, parla della prossima partita in cui sarà protagonista con l’Italia Giorgio, che sarà impegnato il 17 novembre nella partita di Nations League dell’Italia contro il Portogallo, ha parlato della sua centesima presenza in. “È un grande traguardo, un onore: da bambino uno sogna di giocare in serie A, in, ma arrivare a 100 presenze va tanto oltre. – ha spiegato il calciatore della Juventus a Gazzetta dello Sport – Le doti naturali le ho, ma c’è tanto lavoro dietro questo traguardo. La maglia azzurra è speciale. Non ti identifichi in un club ma rappresenti la Nazione, vivi delle emozioni in prima persona e le fai vivere a tutti, è qualcosa di impareggiabile. La tensione che si prova nel giocare con la maglia azzurra non si prova nemmeno nelle partite ...