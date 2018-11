Juventus | Szczesny svela | Sapevo dove avrebbe calciato Higuain

Pagelle Juventus : Muro Szczesny - che rivincita! Bentancur non si ferma più : Szczesny 7 Era nel mirino dei tifosi per i due gol incassati in Champions dal Manchester United, si prende una rivincita sul rigore di Higuain, deviato sul palo con la mano destra. Juve show: 2-0 al ...

Milan-Juventus - Szczesny : “Ecco perchè ho parato il rigore di Higuain” : Szczesny, a fine gara, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sulla vittoria della Juventus contro il Milan. Un match combattuto, ma che ha evidenziato Una Juventus superiore in ogni parte del campo. 2-0 che consente agli uomini di Allegri di confermare il distacco in classifica dal Napoli e di ampliare di […] L'articolo Milan-Juventus, Szczesny: “Ecco perchè ho parato il rigore di Higuain” proviene ...

Milan-Juventus - il VAR dà il rigore ai rossoneri : Higuain sbaglia tutto e si fa ipnotizzare da Szczesny [VIDEO] : Mazzoleni dà rigore al Milan su aiuto del VAR, il Pipita si presenta dal dischetto ma si fa respingere il penalty da Szczesny Gonzalo Higuain diventa il protagonista in negativo di Milan-Juventus, il Pipita sbaglia clamorosamente un calcio di rigore assegnato da Mazzoleni per fallo di mano di Benatia in piena area di rigore. Il VAR aiuta il direttore di gara a concedere il penalty, Szczesny invece aiuta i bianconeri a rimanere in ...

Juventus - strani cali di concentrazione : ora Szczesny fa storcere il naso : Juventus- Sbagliato parlare d’allarme, ma il match di ieri sera contro lo United ha evidenziato la prima sconfitta stagionale della Juventus. Una sconfitta arrivata in modo del tutto carambolesco e in maniera del tutto inaspettata. Una Juventus praticamente perfetta per circa 80 minuti, poi leggera, distratta e spavalda negli ultimi 10 minuti di gara. Il […] L'articolo Juventus, strani cali di concentrazione: ora Szczesny fa storcere ...

Juventus - Szczesny intervista Chiellini : 'Io un leader. BBC? Vicina alla perfezione' : ad Harvard: "Mi piacerebbe andarci, è vero, ma per un master in economia , Chiellini è laurato proprio in economia e commercio ndr, , non per tenere una lezione sulla difesa". Battute a parlare, "...

Calciomercato Juventus - la bomba dall’Inghilterra : via Szczesny - ecco il portiere per la prossima stagione : Calciomercato Juventus – La Juventus è reduce dal successo in Champions League contro il Manchester United, tre punti d’oro per la squadra di Massimiliano Allegri che ha ipotecato il passaggio del turno ed il primo posto. Adesso la squadra potrà concentrarsi per il campionato, la Champions League toglie tante energie come dimostra il passo falso nella gara contro il Genoa. Ma nelle ultime ore stanno circolando voci clamorose ...

Juventus - Szczesny : «Contro il Manchester United ho già vinto in passato» : A Sky Sport, in vista di Manchester United-Juventus, Szczesny ricorda i suoi trascorsi in Premiere League e l'esordio all'Old Trafford

Juventus - Allegri "Vietato sbagliare" / Il mister bianconero svela la formazione : "Szczesny sì - Chiellini no" : Massimiliano Allegri parla alla vigilia di Juventus-Genoa: sbagliare è vietato. In campo non vedremo Perin ma Szczesny, Chiellini riposa in difesa mentre davanti ci sono ancora dubbi.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 16:01:00 GMT)

Juventus - Szczesny : 'Spero che Piatek segni domani e poi si fermi' : TORINO - 'L'Italia è ancora una nazionale forte, negli ultimi mesi i risultati non sono stati dei migliori ma ha il potenziale per tornare a essere una grande squadra. domani proverà a conquistare i ...

Juventus - Szczesny : “Buffon? Non farò come lui. Prima fumavo sigarette…” : Szczesny svuota il sacco ai microfoni della “BBC“. Il portiere bianconero ha colto l’occasione per evidenziare il suo percorso di crescita e di maturità totale in maglia bianconera. Un modo per sottolineare i grandi insegnamenti fornitigli da Buffon e per rimarcare il suo completo salto di qualità, sia professionale, sia umano. Szczesny: “Non farò mai […] L'articolo Juventus, Szczesny: “Buffon? Non farò come ...

Probabili formazioni / Udinese Juventus : Scuffet vs Szczesny - il duello. Quote - ultime novità live (Serie A) : Probabili formazioni Udinese Juventus: Quote, le ultime novità live su moduli e titolari per la partita di Serie A, 8^ giornata (oggi sabato 6 ottobre)(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 16:15:00 GMT)

Juventus - Szczesny : 'Più facile per me gestire l'eredità di Buffon. Wenger? Mi multò perché fumavo' : Gli anni all' Arsenal , la consacrazione alla Roma e il passaggio alla Juventus . Tre tratti salienti della carriera di Wojciech Szczesny , riassunti nel corso di una lunga intervista concessa dal ...