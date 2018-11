Juve | Mandzukic e CR7 show | nelle grandi occasioni non tradiscono mai

Mandzukic-Ronaldo tra la Juve e il Milan c'è ancora tanta strada : Milano Un Higuain da piangere condanna il Milan contro la Juventus di Cristiano Ronaldo. Il Pipita si fa tradire dalla carica dell'ex, sbaglia tutto, compreso il rigore che avrebbe potuto pareggiare ...

Milan-Juventus 0-2 - Serie A : Mandzukic e Cristiano Ronaldo fanno volare i bianconeri - Higuain sbaglia il rigore : La Juventus ha sconfitto il Milan per 2-0 nel big match della dodicesima giornata di Serie A, i bianconeri si sono imposti con grande autorevolezza a San Siro e rafforzano il primo posto in classifica con sei punti di vantaggio sul Napoli e ben nove lunghezze di margine sull’Inter mentre i padroni di casa perdono la grande classica del calcio italiano e ora sono a un punto dal quarto posto occupato dalla Lazio. I Campioni d’Italia ...

Pagelle Milan-Juventus 0-2 : Cristiano Ronaldo e Mandzukic spengono i rossoneri - Higuain sbaglia il rigore : La Juventus ha sconfitto il Milan per 2-0 nel big match della dodicesima giornata di Serie A. I bianconeri hanno espugnato San Siro grazie alle reti di Mandzukic e Cristiano Ronaldo, Higuain ha sbagliato il rigore del pareggio. Di seguito le Pagelle e i voti di Milan-Juventus 0-2. Pagelle Milan-Juventus 0-2: MILAN: Donnarumma: 5,5. Non può molto sull’incornata di Mandzukic ma il gol di Cristiano Ronaldo è in parte colpa sua. Rodriguez: 4. ...

LIVE Milan-Juventus calcio - Serie A in DIRETTA : bianconeri in vantaggio con il gol di Mario Mandzukic : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milan-Juventus, incontro valevole per la dodicesima giornata della Serie A 2018-2019. Il posticipo andrà in scena allo stadio “San Siro” di Milano e vedrà di fronte due compagini molto attrezzate di alta classifica che proveranno a riscattare due risultati (parzialmente) negativi raccolti nelle Coppe Europee negli ultimi giorni. Il Milan di Gennaro Gattuso è reduce da un periodo abbastanza ...

Milan-Juventus - Romagnoli e Rodriguez dormono : Mandzukic ne approfitta e trafigge Donnarumma [VIDEO] : Subito in vantaggio la Juventus al Meazza, il colpo di testa di Mandzukic non lascia scampo a Donnarumma Juventus subito in vantaggio al Meazza, i bianconeri passano dopo otto minuti grazie ad un colpo di testa di Mandzukic, abile a trovare il pertugio giusto alla sinistra di Donnarumma. La difesa del Milan resta immobile, Romagnoli e Rodriguez si addormentano e l’attaccante croato ne approfitta, siglando l’1-0 per gli uomini ...

Juventus - Allegri : "Mandzukic può giocare. Gattuso diventato grande" : Per questo davanti ci si affida al marziano e ci mancherebbe pure: 'Ronaldo è miglior centravanti al mondo che non gioca da centravanti, ma non è vero che non lo sfruttiamo al 100%. Mandzukic ...

Juventus - Allegri fa il punto sugli acciaccati : le ultime su Cancelo - Khedira - Emre Can - Matuidi - Mandzukic… : Alla vigilia della sfida tra Juventus e Milan, Massimiliano Allegri si è presentato in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti. Tra i temi trattati anche quello sui calciatori che sono alle prese con il percorso di guarigione dai rispettivi infortuni. Il tecnico della Juventus ha iniziato da Emre Can: “Sta andando bene. La prossima settimana rientrerà a Torino, è un giocatore importante e ci farà comodo per la ...

Milan-Juventus - la conferenza di Allegri : 'Mandzukic potrebbe giocare. Matuidi? Non riesco a farlo a riposare' : Noi abbiamo Cristiano Ronaldo che è il miglior centravanti al mondo, anche se non gioca da centravanti. Dobbiamo sfruttare lui e tutti gli altri al meglio". 12:13 10 nov Cosa dirà a Bonucci visto ...

Milan-Juventus - la conferenza di Allegri LIVE : 'Higuain avvelenato? Farà una partita da ex. Mandzukic potrebbe giocare' : Lui uno degli attaccanti più forti del mondo". 12:04 10 nov Vista l'incapacità di chiudere le partite, in settimana si fa più un lavoro mentale o tecnico? Rispetto alla vittorie fatte, i numeri ...