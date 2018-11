Julien Friedler Behind the world al Complesso del Vittoriano a Roma

Julien Friedler - a Roma arriva “Behind the world” con l’installazione “La Foresta delle Anime” : "Chi sono io?" è una domanda del questionario consegnato ai visitatori della mostra monografica "Behind the world" dell’artista belga Julien Friedler che arriverà il 9 novembre al Complesso del Vittoriano di Roma portando con sé, tra le altre opere, anche l'installazione "La Foresta delle Anime" l'opera partecipativa che girerà il mondo per ottant'anni.Continua a leggere