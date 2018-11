huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Jean Paul Gaultier: 'Stop a pelle e pelliccia. È morta come i poveri animali da cui è stata rubata' - patriziarutigl1 : RT @HuffPostItalia: Jean Paul Gaultier: 'Stop a pelle e pelliccia. È morta come i poveri animali da cui è stata rubata' - HuffPostItalia : Jean Paul Gaultier: 'Stop a pelle e pelliccia. È morta come i poveri animali da cui è stata rubata' -

(Di lunedì 12 novembre 2018) È finita l'era delle pellicce, anche in casa. A dirlo, proprio: "Laoggi èda cui è stata rubata". Nessun comunicato ufficiale ancora, mane ha parlato al programma televisivo Bonsoir! su Canal+."È vero che laanimale è più sensuale di quella sintetica, è brutto da dire", ha spiegato, "Ma ci si può scaldare anche in altri modi. Può essere che si andrà verso una parte creativa che non farà del male, perché il modo in cui glivengono uccisi per la loroè deplorevole".Ad esultare per le parole dello stilista, anche la PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) che sul proprio sito celebra la scelta dicon grande entusiasmo. Proprio nel 2006, Ingrid Newkirk, fondatrice ...