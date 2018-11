Jane Park | milionaria inglese | cerca un fidanzato e offre 70 000 mila euro all' anno

huffingtonpost

: Jane Park: bella e ricca cerca fidanzato. E offre... 70mila euro. Ecco i requisiti. - rosatoeu : Jane Park: bella e ricca cerca fidanzato. E offre... 70mila euro. Ecco i requisiti. - infoxresistere : Milionaria 23enne cerca fidanzato, offre 70 mila Euro l’anno: ecco i requisiti - InformxResister : Milionaria 23enne cerca fidanzato, offre 70 mila Euro l’anno: ecco i requisiti -

(Di lunedì 12 novembre 2018) Quella del '' può diventare una remunerata professione. Lo sa bene, giovanebritannica di 23 anni che, a seguito di una delusione amorosa, ha deciso di lanciare un appello online per trovare un compagno, a cui corrispondere la cifra di 70annui per starle vicino.La proposta è stata formalizzata su Instagram e a farsi avanti sono stati in molti, complice anche l'avvenenza della ragazza e la lauta promessa di guadagno.ha infatti ottenuta la sua fortuna, pari circa ad un milione di sterline, vincendo alla lotteria. Parte della sua fortuna è stata spesa in abbigliamento, auto di lusso e ritocchi estetici.La storia diha attirato l'attenzione dei media britannici che da tempo seguivano la vita privata della giovane. Precedentemente era stata fidanzata con un calciatore che però l'aveva ...