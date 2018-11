Jamiroquai | all’asta sette preziosi bolidi dell’incredibile collezione del cantante

sportfair

(Di lunedì 12 novembre 2018) Il contante e collezionista di auto Jay Kay venderà all’incanto alcune delle sue costosissime supercar Jay Kay, frontman del celebre gruppo inglese dei, è famoso oltre che per la sua musica anche per la sua sconfinata passione per le belle e costose automobili, infatti l’artista britannico può contare una delle collezioni di auto più pregiate dell’intero globo. Probabilmente per dare un aggiornamento al suo ricco garage, Jay ha deciso di metterealcuni dei suoi inestimabili gioielli, tra cui alcuni modelli di assoluto pregio. Nella lista di vetture in vendita troviamo una Volvo 850 R Station Wagon, una Porsche 911 Targa, una Bmw 850 CSi e una Mercedes SL Pagoda. L’offerta delle vetture appartenute ache verranno messe in vendita all’incanto comprende anche altri prezzi decisamente rari come la BMW M3 (E30) Johnny Cecotto Edition del 1989 e una Ford ...