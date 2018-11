J-Ax chiude i concerti al Fabrique di Milano con numeri e date da record tra la reunion

optimaitalia

: .@jaxofficial chiude i concerti al Fabrique con numeri e date da record tra la reunion degli Articolo 31 e tanti os… - OptiMagazine : .@jaxofficial chiude i concerti al Fabrique con numeri e date da record tra la reunion degli Articolo 31 e tanti os… - aristonati : Michele Zarrillo chiude il Vivere e Rinascere Tour con tre concerti speciali - Spettakolo_mag : RT @pallinas: Si chiude un tour e si aspetta il prossimo. L'ho già detto che se fosse per me vivrei di concerti? -

(Di lunedì 12 novembre 2018) J-Axaldicon una lunga serie di successi con i quali ha concluso i suoi primi 25 anni di carriera. 10 sono state lecondotte da J-Ax, nelle quali non sono mancati gli ospiti e un assaggio dicon gli Articolo 31 a seguito dei chiarimenti con DJ Jad, avvenuti dopo la nascita del piccolo Nikolas. Tanti gli amici e i colleghi che hanno voluto festeggiare i primi 25 anni di successi di Alessandro Aleotti, a cominciare da Max Pezzali per continuare con Nina Zilli e Il Cile, con il quale ha condiviso la super hit Maria Salvador. Tra i tantidadella residency aldi, anche il numero di spettatori delle dieciche ha portato per il supporto del suo ultimo album nel quale ha raccolto i successi degli ultimi 25 anni, compresi quelli portati con gli Articolo 31. Dopo idi, si apre un ...