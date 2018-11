Italia verso l' infrazione per debito

BTp Italia verso cedola all'1 - 25% : obiettivo i piccoli risparmiatori : Note:, *, Quota all'emissione per il 2012 e 2013, poi quota retail partecipante alla prima fase del periodo di collocamento, Fonte: Ministero dell'Economia, Da sempre del resto il Btp Italia va in ...

Rugby – Italia in viaggio verso Padova - Zanni : “vittoria importante contro la Georgia. Ora testa all’Australia” : Dopo il successo per 28-17 sulla Georgia, l’Italia è in viaggio verso Padova con la testa alla prossima sfida contro l’Australia Mattinata di recupero in palestra e piscina per la Nazionale Italiana Rugby nella sua ultima giornata a Firenze. Gli Azzurri, dopo aver battuto la Georgia 28-17 nel primo dei tre Cattolica Test Match 2018 – partita che contestualmente ha inaugurato la serie di Test Match con il nuovo main sponsor ...

Calcio - verso Italia-Portogallo : i convocati di Mancini ai raggi X e la probabile formazione : Sono 27 i calciatori convocati dal Commissario Tecnico Roberto Mancini per il doppio impegno che vedrà la Nazionale Italiana ospitare a Milano il Portogallo nell’ultima partita della fase a gironi della UEFA Nations League per poi incontrare a Genk (Belgio) in amichevole gli Stati Uniti. Gli Azzurri si giocano con i lusitani le ultime chance di chiudere in vetta il girone per staccare il pass per le Final Four che si disputeranno a giugno, ...

Dopo Claviere un altro caso sui migranti respinti verso l'Italia : atto ostile da Malta : Le nuove accuse del Viminale: Dopo aver soccorso un barcone anziché metterlo al sicuro, lo avete aiutato a raggiungere l'Italia, fornendo acqua, salvagenti, bussola e carburante. La Valletta replica: ...

Luca Ricolfi : 'Italia verso il crac economico se non si abbassano le tasse' : ... quando 'si è accorto che costava troppo', 'ha dovuto rinunciare alla riduzione delle tasse sulle imprese che invece avrebbe dato una spinta immediata all'economia'. Infine la profezia: 'A breve il ...

Viminale : barca di migranti 'scortata' da Malta verso Italia. Salvini : 'Atto ostile a Italia' : ... della legge di bilancio e dell'andamento dei conti pubblici italiani, nonostante le informazioni e i chiarimenti forniti dall'Italia', ha detto in una nota il ministro dell'Economia Giovanni Tria ...

Allerta Meteo - altri due fronti temporaleschi verso l’Italia : uno colpirà il Nord - l’altro l’estremo Sud [MAPPE e DETTAGLI] : 1/12 ...

Razzismo - a Stasera Italia sfogo Palombelli : 'Mio figlio di colore ha paura - si sente visto in modo diverso' : A Stasera Italia , in onda su Rete 4 , si discute del decreto sicurezza promosso dal ministro dell'Interno Matteo Salvini: si pensa che il clima, anziché alleggerirsi, possa farsi ancora più pesante ...

Intervista – Erri De Luca : «L’Italia attraversa un passaggio più clinico che politico - le paure del diverso sono disturbi del comportamento» : Operaio, muratore, camionista ed ex militante di Lotta Continua, Erri De Luca è uno degli autori della letteratura contemporanea tra i più apprezzati per il quale vivere è sinonimo di passione, quella intesa alla latina, che passa dal dolore per non arrendersi agli eventi in nome di un’ideale da perseguire e proteggere. Era il 1989 quando Feltrinelli stampò il suo romanzo d’esordio “Non ora, non qui” e l’Italia si accorse di un nuovo ...

Dall'Europa nuova doccia fredda : Italia ultima nella crescita - verso deficit 2.9% Tria protesta : Bruxelles taglia al ribasso le previsioni sul nostro Pil. 'Reddito di cittadinanza e riforma delle pensioni aumenteranno la spesa pubblica' dice la Commissione. Il ministro replica: 'La vostra è un ...

Nazionale Italiana - Tonali verso la convocazione di Mancini. Balotelli out : L'ufficialità arriverà solo nel primo pomeriggio di venerdì, quando il Ct Roberto Mancini diramerà le convocazioni per la Nazionale italiana in vista del doppio impegno tra Nations League , sabato 17 ...

EuroBasket Women 2019 Qualifiers - verso Italia-Svezia : aperta la prevendita : EuroBasket Women 2019 Qualifiers. Da oggi aperta la prevendita per italia-Svezia (La Spezia, 21 novembre). Tagliandi disponibili sul circuito Vivaticket Il 21 novembre alle ore 20.30 l’Italia affronta la Svezia nell’ultimo impegno dell’EuroBasket Women 2019 Qualifiers. Quella del PalaMariotti per le Azzurre sarà una sfida decisiva: al momento la squadra di Marco Crespi è al comando del girone H, importante sarà anche l’esito della partita ...

Curling - Italia verso gli Europei : gli azzurri convocati per il raduno - assente Diana Gaspari : Mancano meno di due settimane agli Europei 2018 di Curling che si disputeranno a Tallinn (Estonia) dal 17 al 24 novembre. L’Italia inizia già a guardare alla massima rassegna continentale e le due squadre sono in raduno a Pinerolo sotto la guida di Soren Gran, Violetta Caldart e Marco Mariani. Le nostre due Nazionali vogliono essere assolute protagoniste: i ragazzi sono reduci dalla partecipazione alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang ...

Rinnovabili : il fotovoltaico Italiano verso il 2030 - scenari per il rinnovamento e per i nuovi impianti : Nel mese di settembre, con 2,35 miliardi di chilowattora prodotti (+14,4% rispetto a un anno fa), il fotovoltaico ha coperto l’8% della produzione elettrica nazionale con impianti della potenza di circa 20 GW. Il parco italiano conta oggi 815.000 impianti, i quali ogni anno possono produrre circa 25 miliardi di chilowattora. Tuttavia, con la fine del Conto Energia si è registrata una frenata nella posa di nuovi pannelli solari e nel quadriennio ...