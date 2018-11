Italia-Stati Uniti | ecco il giorno del debutto UEFA per il Var

Italia-Stati Uniti : ecco il giorno del debutto UEFA della Var : In occasione dell'amichevole tra Italia e Stati Uniti in programma martedì 20 novembre la UEFA sperimenterà l'utilizzo del VAR L'articolo Italia-Stati Uniti: ecco il giorno del debutto UEFA della Var è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Stati Uniti-Italia - a Genk esperimento Var : A Genk la UEFA sperimenterà per la prima volta il VAR in Italia - Usa In occasione della gara amichevole che l'Italia giocherà a Genk contro gli Stati Uniti il prossimo 20 novembre, la UEFA ...

Siamo stati al primo Xbox FanFest Italiano! : Alla Microsoft House di Milano in viale Pasubio è infatti andato in scena il primo Xbox FanFest italiano dopo che, nel corso degli ultimi anni, era stato organizzato praticamente ovunque nel mondo. ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : Italia-Georgia 28-17. Il capitano Leonardo Ghiraldini : “La reazione in campo e lo spirito sono stati sempre ottimi” : L’Italia batte la Georgia per 28-17 nel primo dei tre Test Match casalinghi e rispedisce al mittente le velleità di ingresso nel Sei Nazioni al posto della nostra selezione e, cosa ancor più importante, scavalca proprio i Lelos nel ranking mondiale atTestandosi al 13° posto. A fine gara ha parlato al sito federale il capitano della Nazionale, Leonardo Ghiraldini. L’azzurro ha dichiarato a caldo: “Per noi la vittoria era molto ...

Calcio - i convocati dell’Italia per le sfide a Portogallo e Stati Uniti. 3 novità per Mancini - assente Belotti : Sono 27 i convocati dal ct Roberto Mancini per le prossime sfide della Nazionale italiana di Calcio. Sabato 17 novembre gli azzurri affronteranno a San Siro il Portogallo nell’ultima sfida del girone di Nations League 2019: in caso di successo, la compagine tricolore manterrebbe viva la fiammella della qualificazione alla Final Four, anche se dovrebbe attendere l’esito della successiva partita tra i lusitani e la Polonia (clicca qui ...

Convocati Italia - le scelte di Mancini per Portogallo e Stati Uniti : non mancano le sorprese : CONVOLATI Italia – L’Italia ha diramato la lista dei Convocati per le gare con Portogallo e Stati Uniti: fuori Balotelli e Belotti, confermato Lasagna, c’è Pavoletti. Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Salvatore Sirigu (Torino); Difensori: Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Mattia De Sciglio (Juventus), Emerson Palmieri Dos Santos ...

È guerra ai "venditori di morte". ?Arrestati decine di spacciatori in tutta Italia : decine di arresti per traffico di sostanze stupefacenti e diversi chili di materiale sequestrato. In tutto il Paese. Da Nord a Sud. Soltanto a Genova, infatti, i poliziotti della squadra mobile, coordinati dal Servizio Centrale Operativo, avrebbero sequestrato, questa mattina, 270 kg di eroina e, a Cagliari, sono stati confiscati beni per un valore di oltre quattro milioni di euro, riconducibili a un'organizzazione criminale dedita al traffico ...

Crayola Scoot è ora disponibile in Italia in versione fisica per PlayStation 4 e Nintendo Switch : E’ ora di prendere il tuo Scooter e fare un sacco di acrobazie colorate! Outright Games e Crayola LLC, leader mondiale nei prodotti creativi per bambini, annunciano che Crayola Scoot è ora disponibile in versione fisica in Italia per PlayStation 4 e Nintendo Switch. Le versioni digitali per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC sono già disponibili. Crayola Scoot disponibile da oggi nei negozi Crayola ...

Filippo Taddei - l'allarme apocalittico dell'economista Pd sull'Italia : 'Fuori dall'euro - stipendi devastati' : Il docente di economia internazionale alla John Hopkins University nella sua precedente vita era l'esperto economico più ascoltato da Matteo Renzi , è stato ispiratore del Jobs act finché lo stesso ...

Stati Generali della Green Economy - molta strada ancora da fare per rendere le città Italiane green : ecco punti di forza e debolezze : Agli Stati Generali della green Economy 2018 si è parlato anche delle città italiane e della loro lenta evoluzione a green city. Nonostante alcune punte di eccellenza, esistono ancora molte zone d’ombra, tra cui l’abusivismo edilizio, il consumo di suolo, la scarsa attenzione e promozione del verde pubblico. Istituzioni, sindacati, regioni e società civile, in un panel in collaborazione con il green City Network, si sono confrontati sul tema, ...

Perché le elezioni del 6 novembre sono importanti per gli Stati Uniti e anche per noi Italiani? : ... queste elezioni hanno assunto una sorta di voto di conferma per Trump e l'occasione per i democratici di far conoscere all'America e al mondo che gli Stati Uniti non sono quelli che l'attuale ...

Sanzioni - alta tensione tra Stati Uniti e Iran : Italia e altri 7 paesi esentati : La nuove Sanzioni americane all'Iran sono scattate alla mezzanotte tra domenica e lunedì, di fatto alla vigilia delle elezioni di metà mandato in Usa. Ora la situazione è...

Manovra - gli Stati Ue processano l'Italia : "Mette a rischio anche l'euro" : L'appuntamento dell'Eurogruppo di oggi a Bruxelles segna un passagio cruciale nel dibattito sulla Manovra italiana. Di fatto dopo la bocciatura da parte dell'Unione Europea con la lettera di qualche giorno fa, adesso è scontro aperto tra Roma e la Commissione. E così a puntare il dito contro il goevrno italiano e contro la Manovra varata dall'esecutivo, sono anche gli Stati membri che con gli interventi sparsi dei ministri delle Finanza si ...