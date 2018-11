Italia-Stati Uniti | ecco il giorno del debutto UEFA della Var

Stati Uniti-Italia - a Genk esperimento Var : A Genk la UEFA sperimenterà per la prima volta il VAR in Italia - Usa In occasione della gara amichevole che l'Italia giocherà a Genk contro gli Stati Uniti il prossimo 20 novembre, la UEFA ...

Siamo stati al primo Xbox FanFest Italiano! : Alla Microsoft House di Milano in viale Pasubio è infatti andato in scena il primo Xbox FanFest italiano dopo che, nel corso degli ultimi anni, era stato organizzato praticamente ovunque nel mondo. ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : Italia-Georgia 28-17. Il capitano Leonardo Ghiraldini : “La reazione in campo e lo spirito sono stati sempre ottimi” : L’Italia batte la Georgia per 28-17 nel primo dei tre Test Match casalinghi e rispedisce al mittente le velleità di ingresso nel Sei Nazioni al posto della nostra selezione e, cosa ancor più importante, scavalca proprio i Lelos nel ranking mondiale atTestandosi al 13° posto. A fine gara ha parlato al sito federale il capitano della Nazionale, Leonardo Ghiraldini. L’azzurro ha dichiarato a caldo: “Per noi la vittoria era molto ...

Calcio - i convocati dell’Italia per le sfide a Portogallo e Stati Uniti. 3 novità per Mancini - assente Belotti : Sono 27 i convocati dal ct Roberto Mancini per le prossime sfide della Nazionale italiana di Calcio. Sabato 17 novembre gli azzurri affronteranno a San Siro il Portogallo nell’ultima sfida del girone di Nations League 2019: in caso di successo, la compagine tricolore manterrebbe viva la fiammella della qualificazione alla Final Four, anche se dovrebbe attendere l’esito della successiva partita tra i lusitani e la Polonia (clicca qui ...

Convocati Italia - le scelte di Mancini per Portogallo e Stati Uniti : non mancano le sorprese : CONVOLATI Italia – L’Italia ha diramato la lista dei Convocati per le gare con Portogallo e Stati Uniti: fuori Balotelli e Belotti, confermato Lasagna, c’è Pavoletti. Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Salvatore Sirigu (Torino); Difensori: Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Mattia De Sciglio (Juventus), Emerson Palmieri Dos Santos ...

È guerra ai "venditori di morte". ?Arrestati decine di spacciatori in tutta Italia : decine di arresti per traffico di sostanze stupefacenti e diversi chili di materiale sequestrato. In tutto il Paese. Da Nord a Sud. Soltanto a Genova, infatti, i poliziotti della squadra mobile, coordinati dal Servizio Centrale Operativo, avrebbero sequestrato, questa mattina, 270 kg di eroina e, a Cagliari, sono stati confiscati beni per un valore di oltre quattro milioni di euro, riconducibili a un'organizzazione criminale dedita al traffico ...

Crayola Scoot è ora disponibile in Italia in versione fisica per PlayStation 4 e Nintendo Switch : E’ ora di prendere il tuo Scooter e fare un sacco di acrobazie colorate! Outright Games e Crayola LLC, leader mondiale nei prodotti creativi per bambini, annunciano che Crayola Scoot è ora disponibile in versione fisica in Italia per PlayStation 4 e Nintendo Switch. Le versioni digitali per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC sono già disponibili. Crayola Scoot disponibile da oggi nei negozi Crayola ...

Filippo Taddei - l'allarme apocalittico dell'economista Pd sull'Italia : 'Fuori dall'euro - stipendi devastati' : Il docente di economia internazionale alla John Hopkins University nella sua precedente vita era l'esperto economico più ascoltato da Matteo Renzi , è stato ispiratore del Jobs act finché lo stesso ...

Stati Generali della Green Economy - molta strada ancora da fare per rendere le città Italiane green : ecco punti di forza e debolezze : Agli Stati Generali della green Economy 2018 si è parlato anche delle città italiane e della loro lenta evoluzione a green city. Nonostante alcune punte di eccellenza, esistono ancora molte zone d’ombra, tra cui l’abusivismo edilizio, il consumo di suolo, la scarsa attenzione e promozione del verde pubblico. Istituzioni, sindacati, regioni e società civile, in un panel in collaborazione con il green City Network, si sono confrontati sul tema, ...

Perché le elezioni del 6 novembre sono importanti per gli Stati Uniti e anche per noi Italiani? : ... queste elezioni hanno assunto una sorta di voto di conferma per Trump e l'occasione per i democratici di far conoscere all'America e al mondo che gli Stati Uniti non sono quelli che l'attuale ...

Sanzioni - alta tensione tra Stati Uniti e Iran : Italia e altri 7 paesi esentati : La nuove Sanzioni americane all'Iran sono scattate alla mezzanotte tra domenica e lunedì, di fatto alla vigilia delle elezioni di metà mandato in Usa. Ora la situazione è...

Manovra - gli Stati Ue processano l'Italia : "Mette a rischio anche l'euro" : L'appuntamento dell'Eurogruppo di oggi a Bruxelles segna un passagio cruciale nel dibattito sulla Manovra italiana. Di fatto dopo la bocciatura da parte dell'Unione Europea con la lettera di qualche giorno fa, adesso è scontro aperto tra Roma e la Commissione. E così a puntare il dito contro il goevrno italiano e contro la Manovra varata dall'esecutivo, sono anche gli Stati membri che con gli interventi sparsi dei ministri delle Finanza si ...

Al via ad Ecomondo gli Stati Generali della Green Economy 2018 : 7 proposte per rilanciare l’economia in Italia : Sette priorità programmatiche per rilanciare l’economia Italiana definite dal Consiglio nazionale della Green Economy – formato da 66 organizzazioni di imprese – e proposte alle forze politiche del nuovo Parlamento e al nuovo Governo, saranno il tema centrale degli Stati Generali della Green Economy 2018, organizzati dal Consiglio Nazionale della Green Economy, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e il supporto tecnico ...