Italia cerca compromesso con Ue Tria vaglia taglio stime PIL all' 1 | 3%

Fondazione Italiana Linfomi : Simone Ferrero vince il Bando Giovani Ricercatori 2018 : C’è grande entusiasmo in ambito scientifico. Ora il Bando Giovani Ricercatori 2018, promosso da FIL – Fondazione Italiana Linfomi, ha un vincitore: il suo nome è Simone Ferrero, classe 1982, ricercatore a tempo determinato presso l’Ematologia Universitaria dell’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino. Il Dott. Ferrero ha ottenuto il pieno consenso della commissione scientifica (composta tra gli altri anche da un ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : gli slalomisti dell’Italia ai raggi X. Una squadra di veterani in cerca di forze fresche : Dopo il classico antipasto stagionale in quel di Soelden, la Coppa del Mondo di sci alpino riparte questo fine settimana e lo fa da Levi, dove sono in programma due slalom. Nella giornata di domenica toccherà agli uomini e la squadra azzurra si presenta con grandi motivazioni alla gara finlandese, anche perchè c’è subito da cancellare una stagione passata con pochi risultati positivi e con gli azzurri mai sul podio. Un settore quello dello ...

Chi sono gli Italiani che vanno alla ricerca dell immortalità : "Mi sono avvicinato al mondo della crioconservazione," ha aggiunto il titolare dell'azienda di Mirandola, "perché credo che in futuro la scienza riuscirà a sconfiggere la morte. Non posso averne la ...

Italia - Mancini cerca 'loro' : Uno il Napoli: Insigne. Uno l'Inter: Politano. Tre la Juventus: De Sciglio, Bonucci, Chiellini. Quattro la Roma: Santon, Cristante, Florenzi, Pellegrini. Totale: 9, soltanto, i giocatori Italiani fra ...

Il viaggio del poeta cercando l'altra Italia : Franco Arminio tra Calabria e Sicilia : S , quella che lui ha inventato e fa circolare un economia sentimentale i cui capitali sono le contrade pi nascoste, le esistenze pi silenziose, le citt invisibili sotto gli occhi di tutti. Come ...

Boxe femminile - Mondiali 2018 : le convocate dell’Italia. Mesiano per la conferma - Testa cerca l’impresa : I Mondiali 2018 di Boxe femminile andranno in scena a New Delhi (India) dal 15 al 25 novembre, la rassegna iridata del pugilato riservato al gentil sesso si preannuncia altamente appassionante e avvincente con le migliori interpreti della nobile arte pronte a darsi battaglia e a inseguire le ambite medaglie. L’Italia vorrà essere assolutamente protagonista, le azzurre attualmente stanno svolgendo un raduno a Mosca che si concluderà il 12 ...

L'Italia cerca la pacificazione delle fazioni libiche : Doveva essere una Conferenza di servizio. Non "sulla" ma "per" la Libia. Ora da opportunità rischia di trasformarsi in un azzardo. L'azzardo di Palermo. La linea che separa il successo (sia pur contenuto" dal flop è molto stretta, e alquanto fragile. A tre giorni dall'inizio, lunedì prossimo, della Conferenza per la Libia, il problema principale non è più tanto la conta di chi c'è e di chi ha ...

Così Italia e Cina collaborano per la ricerca di idee e business innovativi : ... trasformarsi da un'enorme fabbrica a basso costo in leader mondiale di un'economia ad alto tasso di conoscenza. Ricordate l'acronimo Brics? Dal Fondo monetario Internazionale all'Ocse, solo pochi ...

BORSA ItaliaNA OGGI/ Piazza Affari cerca un rialzo - 9 novembre 2018 - - IlSussidiario.net : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca un rialzo per chiudere bene la settimana. Diversi i dati macroeconomici in agenda

Axa supporta la ricerca Italiana : cattedra su cure deficit visivi : Milano, askanews, - Un nuovo impegno di Axa a favore del talento e della ricerca italiana. In occasione dell'AxaForum 2018, tenutosi a Milano, è stata presentata la nuova cattedra di ricerca Axa sul ...

Istituto Pasteur Italia : “La ricerca scientifica è il motore per il progresso dell’umanità - sostenerla è un dovere di tutti” : La ricerca scientifica notoriamente consente a un Paese di essere competitivo nel “mercato” globale della conoscenza, di restare al passo con i Paesi più avanzati e di garantire il benessere della popolazione. Sin dalla sua proclamazione da parte dell’UNESCO nel 2001, la Giornata Mondiale della Scienza per la Pace e lo Sviluppo vuole ricordare alla collettività, alle Istituzioni, agli attori politici e mediatici che senza gli sviluppi ...

Antartide : al via la 34ª spedizione Italiana con 250 partecipanti impegnati su 50 progetti di ricerca : Con l’apertura della stazione Mario Zucchelli ha avuto inizio la 34a Campagna estiva del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA), finanziata con 23 milioni di euro dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca e attuata dall’ENEA per gli aspetti logistici e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) per la programmazione e il coordinamento scientifico. Avrà una durata di 4 mesi durante i quali scienziati e tecnici ...

Fondazione Italiana Linfomi : a Rimini dall’11 al 13 novembre si fa il punto sulla ricerca e le terapie : Fare il punto sulle ultime e più innovative terapie e sui passi avanti compiuti grazie alla ricerca. Illustrare i progetti futuri, sempre nell’ottica di coordinare e sostenere il lavoro degli oltre 150 centri di ricerca che in tutta Italia collaborano quotidianamente con la Fondazione. Proseguire il lavoro per migliorare diagnosi e terapie per i pazienti che devono affrontare la patologia del linfoma. Sono queste le coordinate entro le quali si ...

BORSA ItaliaNA OGGI/ Piazza Affari cerca di consolidarsi sopra i 19.500 punti - 8 novembre 2018 - - IlSussidiario.net : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca di consolidarsi sopra i 19.500 punti. Tanti i dati in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti