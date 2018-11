Italia | a settembre cala la produzione industriale

BankItalia - a settembre aumentano i prestiti al settore privato : A settembre aumentano i prestiti e i depositi del settore privato , mentre diminuiscono i tassi di interesse e le sofferenze. Lo rivela la Banca d'Italia nella pubblicazione "Banche e moneta: serie ...

Disoccupazione in Italia - Istat : a settembre risale al 10 - 1% - : Sono 81 mila in più le persone in cerca di lavoro rispetto ad agosto, ma il dato è in calo di 288 mila unità rispetto a settembre 2017. Cresce anche il numero dei giovani senza un impiego

Italia - tasso di disoccupazione settembre sale al 10 - 1% : A settembre l'occupazione torna a calare, seppure lievemente, dopo la crescita registrata ad agosto, mentre torna a crescere la disoccupazione dopo due mesi di ampia diminuzione . Dopo l'aumento del ...

Italia - prezzi alla produzione in accelerazione a settembre : A due colori l'andamento dei prezzi alla produzione Italiani relativi al mese di settembre. L'ISTAT stima per l'indice dei prezzi alla produzione dell'industria un aumento congiunturale dello 0,4% ...

Huawei P20 Pro si aggiorna in Italia con patch di settembre - VoLTE e VoWiFi : Huawei P20 Pro no brand si aggiorna in Italia alla versione CLT-L29 8.1.0.157 (C432) portando le patch di sicurezza di settembre 2018, VoLTE e VoWiFi. L'articolo Huawei P20 Pro si aggiorna in Italia con patch di settembre, VoLTE e VoWiFi proviene da TuttoAndroid.

Italia - retribuzioni contrattuali settembre stabili su mese - in salita su anno : Si mostrano stabili su mese ma in salita su anno le retribuzioni contrattuali in Italia per il mese di settembre . Lo rivela l'Istat , evidenziando come l'indice delle retribuzioni contrattuali orarie ...

Italia - surplus commerciale Extra Ue crolla a settembre : A settembre 2018 si stima, per i flussi commerciali da e verso i paesi Extra Ue, un calo congiunturale per le esportazioni, -3,7%, e un aumento per le importazioni, +4,1%,. Lo rivela l' ISTAT, che ...

Commercio extra Ue - si azzera il surplus Italiano a settembre : MILANO - Forte calo del surplus commerciale italiano a settembre, frutto di un crollo delle esportazioni e della crescita degli acquisti dall'estero. E' la fotografia aggiornata dall'Istat sui flussi ...

Mercato auto Europa - settembre nero : -23 - 4%. In Italia il MISE convoca i segretari dei sindacati : Dopo i bagordi estivi, i nodi vengono al pettine. Il boom del Mercato auto registrato in Europa ad agosto (+ 29,8% e 1,17 milioni di unità) aveva precise ragioni: promozioni allettanti e le (molte) autoimmatricolazioni – i cosiddetti veicoli “Km 0” – utilizzate dai concessionari, fatte per dribblare il nuovo ciclo di omologazione WLTP, in vigore da settembre, che avrebbe reso molti modelli fuori legge e invendibili. Nel nono mese ...

Maltempo : nuova perturbazione si abbatte sull’Italia dopo un mese di settembre con -61% di pioggia : : Il Maltempo si abbatte sull’Italia dopo un mese di settembre che ha fatto segnare il 61% in meno di precipitazioni rispetto alla media storica, con i terreni secchi che amplificano il rischio idrogeologico. E’ l’allarme lanciato dalla Coldiretti sulla base dei dati isac Cnr sugli effetti della nuova perturbazione che interessa dalla Sardegna al Piemonte, dalla Liguria alla Toscana. A preoccupare – sottolinea la Coldiretti – sono gli ...

Ecco le classifiche di vendita retail Italiane del mese di settembre 2018 : FIFA 19 in testa : FIFA 19 è stato subito premiato dai giocatori italiani, il titolo sportivo di EA è risultato come il più venduto in formato retail nel mese di settembre del 2018.Dalle classifiche, notiamo l'apprezzato Spider-Man in seconda posizione e, ancora, FIFA 19 Champions Edition, in terza.Vediamo qui di seguito le classifiche nel dettaglio:Read more…

Settembre 2018 in Italia e in Europa : Ieri abbiamo parlato del rapporto dell’IPCC (Vedi), oggi andiamo ad analizzare i dati pubblicati dal CNR e del NOAA del mese di Settembre 2018, in Italia ed in Europa. Settembre 2018 in Italia Questo è risultato essere come il sesto Settembre più caldo mai registrato in Italia dal 1800 (inizio registrazioni).Il periodo dei primi 9 mesi (gennaio – Settembre) è risultato il più caldo dal 1800.L’attuale tendenza si candida ad ...

Italia - cifre record a settembre per la richiesta di prestiti delle famiglie : In forte aumento nel mese di settembre le richieste di prestiti da parte delle famiglie Italiane . Secondo quanto registrato dal Sistema di Informazioni Creditizie di CRI F, rispetto allo stesso ...

Toyota mattatrice a settembre sul mercato Italiano. Yaris prima nel segmento grazie all'ibrido : ROMA - Un settembre da incorniciare per Toyota in Italia che nel mese appena passato ha inanellato ben 7.858 immatricolazioni aumentando la propria penetrazione del 4,7% in un contesto che ha visto...