Istat | crescita rallenta | stime Pil a rischio Casa discrimine per il reddito

Crescita economica : secondo l'Istat il Pil italiano è fermo da oltre 3 anni : L'Italia è ufficialmente in stagnazione. A certificarlo è l'Istat, l'Istituto nazionale di statistica. secondo le stime dell'Istat, infatti, il Pil italiano è rimasto completamente fermo nel terzo trimestre del 2018 rispetto solo al trimestre precedente. Mentre se si va ad esaminare il dato tendenziale, cioè quello riferito all'arco temporale annuale, depurato delle componenti più volatili come quelle energetiche e destagionalizzato, si può ...

Pil - l'allarme dell'Istat : "Crescita stagnante". E lo spread torna a salire : In attesa che i provvedimenti previsti dalla manovra economica diventino effettivi, l'Italia resta nel pantano. Lo certificano i dati Istat, secondo cui nel terzo trimestre del 2018 il prodotto interno lordo (corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato) è rimasto invariato rispetto al trimestre precedente, con un tasso tendenziale di crescita pari allo 0,8% e una variazione acquisita per il 2018 pari a +1,0%."La dinamica ...

Istat : "Crescita stagnante dopo tre anni". Pil fermo nel terzo trimestre : 'Nel terzo trimestre del 2018 la dinamica dell'economia italiana è risultata stagnante, segnando una pausa nella tendenza espansiva in atto da oltre tre anni', commentano dall'Istituto. 'Giunto dopo ...

Istat - continua la decrescita dei negozi : 16.05 In dieci anni,tra il 2006 e il 2016,le imprese commerciali che hanno meno di 10 addetti hanno un saldo negativo pari a 100 mila esercizi.continua,dunque,il trend negativo, compresi i negozi di quartiere che soffrono da tempo la grande distribuzione. L'Istat, che ha registrato il dato,sottolinea anche che le mini-imprese osservate in questo studio,rappresentano il 60% degli addetti totali del settore commercio con il 40% del fatturato.