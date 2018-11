Istat : a settembre produzione industriale in calo dello -0 - 2% su agosto : L'indice destagionalizzato della produzione industriale a settembre dovrebbe diminuire dello 0,2% rispetto ad agosto. Anche nella media del terzo trimestre il livello della produzione registra una ...

Istat : a settembre produzione industriale giù dello 0 - 2% su mese : Roma, 12 nov., askanews, - A settembre l'Istat stima che l'indice destagionalizzato della produzione industriale diminuisca dello 0,2% rispetto ad agosto. Anche nella media del terzo trimestre il ...

Istat : commercio al dettaglio in calo a settembre : Dati negativi per il commercio al dettaglio. Nel mese di settembre si è registrata una diminzuione delle vendite dello 0,8% in valore e dello 0,7% in volume. I dati Istat mostrano che la flessione ...

Istat : “A settembre calano occupati stabili - salgono quelli a termine. Torna oltre il 10% il tasso di disoccupazione” : Battuta d’arresto per il mercato del lavoro dopo i dati positivi di agosto. A settembre, stando alla nota flash dell’Istat, il tasso di disoccupazione è risalito al 10,1%, 0,3 punti in più rispetto al mese precedente, e quello giovanile è aumentato al 31,6% contro il 31,4% di agosto. Gli occupati sono diminuiti di 34mila unità soprattutto per effetto di un calo dei dipendenti permanenti (77mila in meno rispetto al mese precedente) ...

Istat : inflazione frena - settembre +1 - 5% : 12.00 Dopo 4 mesi di accelerazione, a settembre l'inflazione rallenta. Nelle stime preliminari dell'Istat l'indice nazionale dei prezzi al consumo segna +1,5% su base annua (+1,6% di agosto) e -0,4% su base mensile. A decelerare di pochi decimi di punto è anche l'inflazione che pesa sulle spese quotidiane, sottolinea l'Istat. Resta stabile a +0,8% l'inflazione di fondo, decelera lievemente da +1,1% a +1% quella al netto dei beni energetici ...