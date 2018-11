Iraq | presidente Saleh | Washington consideri posizione Baghdad su sanzioni contro Teheran

agenzianova

: RT @LilySej1: ??Con il commercio di organi umani prelevati da esseri viventi, Hashim Thaçi ha guadagnato non meno di 4 milioni DM. Da rappor… - mitsouko1 : RT @LilySej1: ??Con il commercio di organi umani prelevati da esseri viventi, Hashim Thaçi ha guadagnato non meno di 4 milioni DM. Da rappor… - laltraguanciama : RT @LilySej1: ??Con il commercio di organi umani prelevati da esseri viventi, Hashim Thaçi ha guadagnato non meno di 4 milioni DM. Da rappor… - dariodav711 : RT @LilySej1: ??Con il commercio di organi umani prelevati da esseri viventi, Hashim Thaçi ha guadagnato non meno di 4 milioni DM. Da rappor… -

(Di lunedì 12 novembre 2018), 12 nov 08:33 - , Agenzia Nova, - Iliracheno ha esortatoa prendere in considerazione lapolitica ed economica didopo l'entrata in vigore delledegli Stati Unitil'Iran lo scorso 5 novembre. "Non vogliamo che l'sia gravato dallestatunitensi sull'...