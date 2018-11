iPhone X | Apple mette in guardia per possibili problemi

Alcuni iPhone X hanno schermi difettosi : Apple li ripara gratis : Non tutti gli iPhone escono col buco dalle fabbriche cinesi dove vengono assemblati, e iPhone X — entrato sul mercato l’anno scorso inaugurando l’era del notch in casa Apple — lo dimostra: stando a quanto dichiarato dalla società in queste ore, infatti, una quantità non meglio precisata di unità del modello in questione soffrirebbe di un difetto di produzione riguardante lo strato touch del display, un problema che porta lo schermo ...

iPhone XR : il flop che Apple si merita - di nuovo - : ... il quale rimane ancora oggi il primo al mondo nella classifica dei migliori brand, senza dimenticare che si tratta della prima azienda al mondo valutata un trilione di dollari, cioè ben mille ...

Apple : problemi di qualità per alcuni iPhone X e Macbook Pro : Apple ha annunciato di aver riscontrato alcuni problemi relativi ad alcuni dei suoi prodotti. Si tratterebbe, nello specifico, di alcuni modelli di Macbook Pro 13 pollici e iPhone X. L’azienda ha anche affermato che in questi leggi di più...

iPhone 2018 : come risparmiare acquistando i nuovissimi smartphone Apple : È più di un mese ormai che i nuovissimi iPhone di Apple sono stati presentati, e se per i nuovi iPhone XS e XS Max abbiamo dovuto aspettare poco, per il loro fratello minore, iPhone leggi di più...

Apple avrebbe fermato la produzione dei nuovi iPhone XR : Stop alle produzioni dedicate all'iPhone XR. Secondo fonti citate dal Nikkei Asian Review, Apple ha informato i fornitori Foxconn e Pegatron indicando come causa una "domanda deludente" per il nuovo ...

Un flop il nuovo iPhone XR : Apple dà un freno ai suoi produttori : Non sono esattamente incoraggianti i dati che stanno emergendo proprio in questi giorni per quanto riguarda le vendite di un device tanto atteso come il cosiddetto iPhone XR. Il device Apple, da poco arrivato sul mercato, pare non abbia avuto l'impatto che in casa Apple si sarebbero aspettati, al punto che la mela morsicata avrebbe già dato ordine ai propri partner di bloccare subito l'aumento della mole produttiva. E questo nonostante anche qui ...

Come cambiare ID Apple su iPhone : Vi state chiedendo Come cambiare ID Apple su iPhone per sostituire quello attuale con uno nuovo ma non sapete quale procedura seguire? Abbiamo deciso di realizzare una guida per spiegarvi i passi da seguire per leggi di più...

Apple smette di contare gli iPhone venduti : Apple è una società che riesce quasi sempre a portare innovazione, in qualunque campo decida di applicarla. Ha stupito quindi, soprattutto gli analisti, sapere che l’azienda di Cupertino non avrebbe più pubblicato i risultati di leggi di più...

Cosa significano i nomi di iPhone : la spiegazione di Apple non aiuta : Se hai perso il sonno pensando al significato delle denominazioni adottate da Apple per il proprio iPhone, ci dispiace dirvi che avete sprecato il vostro tempo. Secondo il vicepresidente senior del marketing globale di Apple, Phil leggi di più...

Apple aggiunge iPhone 5 all’elenco dei prodotti “vintage e obsoleti” : Apple ha aggiornato questa settimana la sua lista di prodotti vintage e obsoleti per fare una notevole aggiunta. A partire dal 30 Ottobre, l’iPhone 5 verrà classificato come vintage negli Stati Uniti e obsoleto nel resto del mondo. Per coloro che leggi di più...

Apple non dirà più quanti iPhone vende. E crolla : Maddalena Camera Per Apple, quello annunciato giovedì in tarda serata, è stato il miglior bilancio di sempre sui 12 mesi, 269 miliardi di dollari di ricavi e 59 di utili, eppure ieri il titolo ha ...

Apple non rivelerà più il numero di iPhone - iPad e Mac venduti in ogni trimestre : Apple ha da poco annunciato i risultati di vendite dell’ultimo trimestre. Questo ha evidenziato un numero di iPhone venduti abbastanza alto, ma che si aggira intorno alle stesse cifre registrate nello stesso periodo dell’anno scorso; anche leggi di più...

Apple iPhone XR - il modello colorato di Apple - alla prova dei fatti. Non è male ma costa troppo : Vi state chiedendo se il vostro prossimo smartphone Apple sarà il modello XR, la versione “meno costosa” di iPhone, o l’XS, evoluzione di iPhone X? Per aiutarvi nella scelta pubblichiamo la nostra prova del modello XR, che ha messo in luce prestazioni paragonabili a quelle dei fratelli maggiori XS e XS Max, una buona autonomia e un comparto fotografico convincente. Peccato per il prezzo di 899 euro, che a nostro avviso è troppo ...

Apple considera iPhone 5 obsoleto : ecco cosa cambierà per il melafonino : Non buonissime notizie arrivano sul conto di iPhone 5, definito ormai 'vintage' od 'obsoleto', a seconda se si parli di Stati Uniti o resto del mondo. Il melafonino del 2012, che ha segnato la storia del segmento, cambia categoria, avendo superato i 5 anni d'età. Questo, però, non significa che il produttore californiano cesserà di prendersene cura, visto che di recente si sta predisponendo per il lancio di un programma di riparazione dedicato a ...