Inter | Lautaro Martinez chiede spazio | “il mister non mi fa giocare | do il massimo in

Inter - Cruciani sorprende tutti : 'Lautaro Martinez sembra un bidone' : Uno degli acquisti più cari della scorsa estate dell'Inter è stato quello dell'attaccante argentino, Lautaro Martinez. Il classe 1997 è arrivato dal Racing Avellaneda per poco più di venti milioni di euro in un'operazione perfezionata dal direttore sportivo, Piero Ausilio, subito dopo la chiusura della finestra di mercato di gennaio dello scorso anno. Il ds nerazzurro, infatti, è volato in Argentino trovando l'accordo con il club attraverso ...

Inter-Genoa - le pagelle : Brozovic è davvero Epic - Lautaro Martinez in ombra : pagelle INTER HANDANOVIC 6 Quello che combina sul retropassaggio di de Vrij è da esame di coscienza. Per il resto, una gara normale. D'AMBROSIO 5.5 Pronti via e viene ammonito. Spesso in ritardo. DE ...

Inter-Genoa : fuori Icardi - c'è Lautaro : ANSA, - MILANO, 3 NOV - fuori Mauro Icardi, dentro Lautaro Martinez: è questa la novità più importante nella formazione titolare dell'Inter per la gara col Genoa. Il tecnico Luciano Spalletti sceglie ...

Inter-Genoa - le probabili formazioni : occasione per Lautaro : Il bilancio degli ultimi dieci precedenti di Inter-Genoa è perfettamente in equilibrio: cinque vittorie per l’Inter, cinque per il Genoa, sempre ottenute dalla squadra che giocava in casa. A San Siro, oggi pomeriggio, i nerazzurri hanno quindi un dato in più dalla loro parte, oltre alle sei vittorie consecutive in campionato. Il secondo posto appena […] L'articolo Inter-Genoa, le probabili formazioni: occasione per Lautaro proviene ...

Inter - Lautaro titolare : vuole prendersi club e Argentina : Un mese fa la prima notte da re a San Siro sembrava aver messo il timbro sulla consacrazione italiana del Toro. Poi, dopo il gol al Cagliari più nulla. Brutto anche il capitolo Champions League: in ...

Inter - Spalletti : "Penso a Lautaro : Marotta potrebbe servirci" : Domani a San Siro arriva il Genoa. Luciano Spalletti, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida, non vuole abbassare la guardia: 'Ci saranno difficoltà come tutte le partite, di insidie se ne ...

Inter - Spalletti : 'Lautaro e Icardi sono di pari livello. Forse ci sarà una mezzora per Nainggolan' : A tutto Spalletti. L'allenatore nerazzurro ha presentato la sfida contro il Genoa in campionato. Reduce dal 3-0 rifilato alla Lazio, l'Inter vuole altri punti per la Champions. Poi testa al Barcellona.

Inter-Genoa - Icardi riposa : chance per Lautaro. Barça - Nainggolan ci prova : Nainggolan ci prova, troppo alta la voglia di esserci con il Barcellona. Il Ninja ieri ha saltato il giorno di riposo, si è presentato regolarmente ad Appiano per continuare il ciclo di terapie e ...

Inter - Spalletti : “Lautaro con Icardi? Possibile” : “È possibile far giocare Lautaro con Icardi, lo abbiamo già fatto e lo faremo di nuovo. Ma ci sono delle attenzioni da mettere in questi discorsi che si fanno. Dipende dai momenti, dall’avversario, dalla partita, dal sistema di gioco della squadra davanti”. Il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti ha commentato così la possibilità di vedere giocare insieme Mauro Icardi e Lautaro Martinez. “Quando si hanno ...

Un Toro da salvare : l'Inter e Lautaro Martinez devono aiutarsi a vicenda : Solo 226 minuti per l'argentino in stagione, a Barcellona è entrato sbagliando molto. In che ruolo deve giocare?

Suarez papà per la terza volta : alla vigilia del match contro l’Inter è nato Lautaro : Luis Suarez è diventato padre per la terza volta, il paraguaiano sarà comunque impegnato questa sera nella sfida contro l’Inter di Spalletti “Benvenuto Lauti, molto felici di averti con noi. Sua madre sta bene, e lui è felice con i suoi fratellini. Grazie per i vostri messaggi“. Così Luis Suarez ha annunciato la nascita del suo terzo figlio, per cui è stato scelto il nome di Lautaro. Dopo la nascita di Delfina e Benja, ...

Grande attesa per il derby di Milano : ecco la probabile formazione dell’Inter - Icardi con Lautaro? [FOTO] : 1/16 Spada/LaPresse ...

Inter-Milan - Milito sul derby : 'Spero che Lautaro sia decisivo. Temo Higuain e Suso' : Per fortuna prima non avevo mai avuto niente di importante e in quel momento mi è caduto il mondo addosso. Ho sentito subito un dolore incredibile. Sapevo già che era un infortunio che mi avrebbe ...