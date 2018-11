Inghilterra | muore di tumore a 11 anni | aveva dovuto superare anche la morte di sua madre

Blastingnews

: Cade in bici nel cimitero e muore congelata dopo ore di agonia - Today_it : Cade in bici nel cimitero e muore congelata dopo ore di agonia -

(Di lunedì 12 novembre 2018) L'ennesima tragedia VIDEOin cui a perdere la vita è una bambina si è verificata in, precisamente a Heswall. La undicenne Lucy Moroney, infatti, ha perso la vita dopo aver combattuto a lungo contro unal cervello che le ha stravolto completamente la vita. Per i medici, dal momento in cui le era stato diagnostica il male, nel luglio del 2017, non c'erano speranze di sopravvivenza. In effetti, purtroppo, secondo quanto riferito dal quotidiano Corriere della Sera, la piccola Lucy si è spenta dopo una battaglia durata ben sedici mesi, ma prima di morire hasubire un altro dramma, quello della scomparsa della propria mamma e della propria sorellina che portava in grembo. Lucyad appena undici: unal cervello se l'è portata via Secondo quanto si apprende dal quotidiano in questione, infatti, Lucy e il suo papa'no...