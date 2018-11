Infortunio Meret | il portiere del Napoli mette nel mirino una partita in particolare

Infortunio Meret - ecco i tempi di recupero : Da quando è arrivato al Napoli, il giovane portiere Alex Meret non ha avuto l’occasione di scendere in campo in maglia azzurra a causa di un Infortunio. Secondo il Mattino, da novembre potrà reinserirsi in rosa perché il problema al braccio che lo ha tenuto fuori per mesi è in via di guarigione. Meret potrebbe essere pronto per l’impegno contro il Chievo in programma il 25 novembre al San Paolo. SCARICA GRATIS L’APP DI ...

Infortunio Meret : il portiere del Napoli pronto al rientro : Alex Meret è guarito e può riprendere a pieno ritmo l’attività agonistica. E’ questo l’esito della visita alla quale il portiere è stato sottoposto oggi a Napoli con una Tac che ha evidenziato come la frattura del terzo Medio dell’ulna sinistra sia ormai solo un ricordo. Meret può quindi riprendere gli allenamenti e si avvicina la data del suo rientro in campo. Meret, acquistato dal Napoli in estate per circa 22 ...