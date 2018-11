Incendio in centro | evacuata una palazzina

Incendio Milano - scemato odore in centro : ANSA, - Milano, 17 OTT - E' scemato e ormai non si sente più in piazza Duomo e nel centro di Milano l'odore che deriva dall'Incendio scoppiato la sera del 14 ottobre nella ditta IPB di via Chiasserini ...

Incendio a Milano - ancora aria irrespirabile in centro : corsa alle mascherine : corsa alle mascherine a Milano, dove si sente ancora forte la puzza di fumo dopo l'Incendio scoppiato la sera del 14 ottobre nella ditta IPB di via Chiasserini tra Quarto Oggiaro e la...

Incendio a Milano - centro invaso da puzza e aria irrespirabile : corsa alle mascherine : corsa alle mascherine a Milano, dove si sente ancora forte l'odore di fumo dopo l'Incendio scoppiato la sera del 14 ottobre nella ditta IPB di via Chiasserini tra Quarto Oggiaro e la...

Grande Incendio a Quarto Oggiaro in un centro rifiuti : incendio di vaste dimensioni in via Dante Chiasserini in un capannone di rifiuti della Ipb. E' rimasto fortuitamente coinvolto un 49 enne che ha riportato un leggero trauma ed e' stato trasportato all'ospedale Sacco in codice verde Segui su affaritaliani.it

Incendio in centro asilo - nove sfollati - nessun ferito

Ferrara - paura in centro per grosso Incendio : in fiamme un magazzino Kasanova : Una grande nuvola di fumo è rimasta ben visibile per diversi minuti in tutto il centro cittadino e poi nel resto della città. Vista l'entità dell'incendio, i pompieri sono stati impegnati con più mezzi e per diverse ore per spegnere definitivamente le fiamme. A bruciare sarebbero stati principalmente cartoni e materiali in plastica e non si sono registrati feriti.Continua a leggere