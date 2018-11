Incendi | la California continua a bruciare | le fiamme non danno tregua | decine di morti e

Gli Incendi non si fermano - la California è nel caos : 31 morti e 228 dispersi : Washington - La California continua a bruciare. Le fiamme non danno tregua ad abitanti e soccorritori e nella notte italiana il bilancio delle vittime è salito a 31 , dando al maxi rogo di questi ...

California - Incendi fuori controllo : cadaveri irriconoscibili - sono rimaste solo le ossa. La protezione civile disloca stazioni di rilevamento DNA : La California continua a bruciare. Le fiamme non danno tregua ad abitanti e soccorritori e il bilancio delle vittime e’ salito ora a 25, dando al maxi rogo di questi giorni un altro triste primato, quello di essere non solo il peggiore della storia del Golden State ma anche il piu’ mortale dal 1991 e il terzo di sempre. Ma si teme il peggio, con oltre 110 persone disperse e il principale degli incendi, quello a nord della capitale ...

USA : caos Incendi in California - 25 morti e 110 dispersi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Almeno 25 morti negli Incendi che soffocano la California. Trump : “Distruzione catastrofica” : Gli incendi che stanno devastando la California hanno fatto Almeno 25 morti e un centinaio di dispersi. Il bilancio, che ieri con 11 morti era già spaventoso per lo Stato americano, si è aggravato con la scoperta di 10 corpi privi di vita a Paradise, la città finora più colpita, quattro a Concow, nella contea di Butte e due a Malibù. 250.000 pers...

Incendi in California - Trump : “Possiamo fermare la devastazione - siate furbi” : E’ salito a 25 il bilancio delle vittime degli Incendi in California, ancora molti i dispersi: 10 degli ultimi 14 cadaveri rinvenuti sono stati scoperti dai soccorritori nella zona di Paradise, la cittadina a nord della capitale Sacramento completamente cancellata dal fuoco. Il presidente Donald Trump dall’Europa continua a puntare il dito sulla cattiva gestione dei boschi come causa dei roghi: “Possiamo fermare la devastazione ...

Incendi California - circondato dalle fiamme con la figlia in auto : così questo papà cerca di tranquillizzare la bambina : “It’ll be all right”. “Andrà tutto bene”. così Joe Allen, abitante della città Californiana di Paradise, cerca di tranquillizzare la figlia di tre anni in auto con lui mentre guida circondato dalle fiamme, tentando di allontanarsi dagli Incendi che stanno devastando la California. La piccola ha paura e fa domande, lui mantiene la calma continuando a viaggiare in un paesaggio spaventoso. Il video è stato pubblicato ...

Almeno 23 vittime negli Incendi che stanno devastando la California. Trump : "Distruzione catastrofica" : Gli incendi che stanno devastando la California hanno fatto Almeno 23 morti. Il bilancio, che ieri con 11 morti era già spaventoso per lo Stato americano, si è aggravato con la scoperta di 10 corpi privi di vita a Paradise, la città finora più colpita, e quattro a Concow, nella contea di Butte.Altri due cadaveri sono stati trovati nell'area di Malibu, accerchiata dalle fiamme, che hanno spinto anche le star a evacuare ...

Il set di Westworld distrutto dagli Incendi in California (foto) : il Paramount Ranch raso al suolo : Brutti guai per uno dei set di Westworld. Nella California del Sud stanno divampando degli incendi che hanno distrutto diverse case nelle zone di Camp Fire, Woolsey Fire e Hill Fire. Si stima che circa 250mila persone siano state evacuate dalle aree interessate, mentre è stato dichiarato lo stato d'emergenza. Le fiamme hanno colpito anche la storica area western del Paramount Ranch ad Agoura Hills, conosciuta perché viene usata per girare le ...

Incendi California - 25 morti e oltre 100 dispersi. Trump : “Le fiamme si propagano rapidamente. Evacuate” – FOTO : Sale a 25 il numero di morti a causa dell’Incendio più distruttivo della storia della California” che sta devastando lo Stato americano. 110 i dispersi e oltre 300mila le persone fatte evacuare dalle proprie abitazioni. I soccorritori hanno trovato le vittime in casa o mentre tentavano di fuggire dalle fiamme, carbonizzate nelle proprie automobili. A riferirlo il dipartimento dei vigili del fuoco della contea di ...

Incendi California - 25 morti e oltre 100 dispersi. Trump : “Le fiamme si propagano molto rapidamente. Evacuate” : Sale a 25 il numero di morti a causa dell’Incendio più distruttivo della storia della California” che sta devastando lo Stato americano. 110 i dispersi e oltre 300mila le persone fatte evacuare dalle proprie abitazioni. I soccorritori hanno trovato le vittime in casa o mentre tentavano di fuggire dalle fiamme, carbonizzate nelle proprie automobili. A riferirlo il dipartimento dei vigili del fuoco della contea di ...

California - oltre 20 morti per gli Incendi. Trump : 'Distruzione catastrofica' : Gli incendi che stanno devastando la California hanno fatto almeno 23 morti e un centinaio di dispersi. Il bilancio, che ieri con 11 morti era già spaventoso per lo Stato americano, si è aggravato con ...

NBA - brucia la California - il fumo arriva a Sacramento : il mal di testa da Incendio di LeBron James : Gli incendi che stanno flagellando la California negli ultimi giorni , tanto quelli nella cittadina di Paradise, distrutta, che quelli sviluppatisi attorno alle spiagge di Malibu, a Los Angeles, hanno ...

California - 25 morti e 110 dispersi : è “il peggiore Incendio della storia” : Migliaia di pompieri stanno combattendo contro le fiamme su numerosi fronti. Circa 300mila gli sfollati. Molte delle vittime sono state rinvenute in macchina, mentre cercavano di fuggire. Trump: “Distruzione catastrofica”.Continua a leggere

California : Incendi; 25 i morti e 110 i dispersi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve