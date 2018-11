Incendi in California | distrutta anche la casa di Gerard Butler | ' Momenti terribili'

Catastrofici Incendi in California : 31 morti e oltre 200 dispersi : Come vi abbiamo raccontato ampiamente nei nostri ultimi articoli, nei giorni scorsi si è scatenato un inferno di fuoco in California, con vastissimi incendi che hanno provocato danni enormi e...

Incendi in California - Gerard Butler mostra la sua villa distrutta su Instagram : «E' straziante» : «Ecco cosa resta della mia casa a Malibù». Gerard Butler, l'attore americano, mostra su Instagram le macerie della sua villa in California devstata dagli Incendi che in quello...

Le foto degli Incendi in California - che continuano : Ci sono 29 morti nel nord dello stato, nel più grave incendio dal 1933, e molti altri focolai relativamente più piccoli

Le immagini degli Incendi in California : Dopo diversi giorni, i vigili del fuoco stanno ancora cercando di contenere gli incendi in California. Il bilancio delle vittime è salito a 31 persone, 29 delle quali nella città di Paradise, a nord di Sacramento, dove da giovedì brucia l'incendio più esteso di tutti, il cosiddetto Camp Fire. Second

California - Incendi fuori controllo : cadaveri irriconoscibili - sono rimaste solo le ossa. La protezione civile disloca stazioni di rilevamento DNA : La California continua a bruciare. Le fiamme non danno tregua ad abitanti e soccorritori e il bilancio delle vittime e’ salito ora a 25, dando al maxi rogo di questi giorni un altro triste primato, quello di essere non solo il peggiore della storia del Golden State ma anche il piu’ mortale dal 1991 e il terzo di sempre. Ma si teme il peggio, con oltre 110 persone disperse e il principale degli incendi, quello a nord della capitale ...

