In auto con coltello a serramanico | 60enne nei guai

Sanremo - Pippo Baudo e Fabio Rovazzi condurranno l'edizione 'Giovani' : sarà un festival autonomo : È ufficiale: saranno Pippo Baudo e Fabio Rovazzi i conduttori di Sanremo Giovani , che andrà in onda dal 17 dicembre su Rai1, con due prime serate il 20 e 21,. A sceglierli è stato il direttore ...

LoJack Connect Car Sharing - Piattaforma telematica per lauto aziendale condivisa : Lamericana LoJack, in occasione dellevento Auto e flotte aziendali 2018, ha presentato il suo sistema telematico LoJack Connect Car Sharing. Si tratta di una soluzione per mettere a disposizione di fleet manager e dipendenti di una società una flotta di vetture condivise. Il nuovo servizio nasce dalladozione della sempre più diffusa formula car Sharing allinterno del parco auto aziendale; in questo modo i fleet manager possono gestire una ...

Dal 2019 a Milano non potranno più circolare le auto con i motori diesel più inquinanti : Tutto quello che c'è da sapere sul blocco dei diesel inquinanti a Milano, che entrerà in vigore il 25 febbraio e interesserà quasi 1,4 milioni di persone

Roma : trovato con eroina in auto e casa - in manette tunisino : Roma – Fermato in via Casilina, a Roma, per un controllo dagli agenti della Polizia di Stato, un uomo tunisino di 44 anni, nascondeva – nel vano dello sportello anteriore dell’ autovettura – alcuni grammi di eroina. A quel punto i poliziotti hanno deciso di perquisire anche l’abitazione dello straniero dove, con l’ausilio de una squadra cinofila, hanno rinvenuto e sequestrato altri 200 grammi di eroina ...

Via Emilia - Tangenziale e Tosco Romagnola : i controlli con gli autovelox della settimana : La Polizia di Stato ha comunicato sul suo portale web le tratte stradali della provincia dove saranno operativi, giorno per giorno, gli autovelox alla presenza delle pattuglie, spiegando che l'...

Che calvario andare a scuola con gli autobus sovraffollati : Prato, gli studenti hanno raccolto seimila firme per chiedere un aumento dei mezzi in concomitanza degli ingressi e uscite e l'abolizione dell'obbligo di obliterare gli abbonamenti

Residenti in Italia con auto targate all'estero - stretta del governo : sanzioni salate e possibile confisca : Attenzione a circolare in Italia , e in Brianza, con un'auto con targa straniera se non si è Residenti all'estero. Con il nuovo Decreto Sicurezza del governo, e la conseguente modifica di due articoli ...

Perde il controllo dell'auto e si schianta - muore procidana : Si chiamava Carmela Sabia, 70 anni, vedova con 2 figli grandi, la donna procidana che nella notte è deceduta all'ospedale 'La Schiana' di Pozzuoli, dove era stata portata in codice rosso, in seguito ...

Trasporti - la mobilità sostenibile guadagna spazio. L'auto perde appeal - crescono i passaggi condivisi : MILANO - Più persone in movimento, ma per meno tempo e percorrendo distanze più brevi. E sempre più attraverso mezzi sostenibili. È questo l'identikit degli spostamenti degli italiani secondo il 15° ...

Una moto si scontra con un'auto : un morto e due feriti : L'incidente questa mattina a Quartucciu. Ancora sangue sulle strade della Sardegna. un'auto ed una moto si sono scontrate, questa mattina, sulla statale 554, all'altezza di Quartucciu, alla periferia ...

Incendi California - circondato dalle fiamme con la figlia in auto : così questo papà cerca di tranquillizzare la bambina : “It’ll be all right”. “Andrà tutto bene”. così Joe Allen, abitante della città Californiana di Paradise, cerca di tranquillizzare la figlia di tre anni in auto con lui mentre guida circondato dalle fiamme, tentando di allontanarsi dagli Incendi che stanno devastando la California. La piccola ha paura e fa domande, lui mantiene la calma continuando a viaggiare in un paesaggio spaventoso. Il video è stato pubblicato ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Genoa-Napoli 1-2 - Fabian Ruiz e un autogol di Biraschi condannano i rossoblu : Termina 1-2 allo Stadio Marassi di Genova l’anticipo serale tra Genoa e Napoli, valevole per il 12° turno del campionato di Calcio di Serie A 2018-2019. Nel corso di una partita interrotta per pioggia battente al 58′ e su un campo molto pesante sono stati Christian Kouamé (Genoa) e Fabian Ruiz (Napoli) e Davide Biraschi (autorete Genoa) a iscriversi al tabellino di questa gara così condizionata dalle mutevoli condizioni ...

In auto con 9 irregolari - preso passeur italiano : Sorpreso a trasportare verso la Francia nove migranti sprovvisti dei documenti necessari per varcare la frontiera, un italiano di 48 anni originario di Luton , Inghilterra, , Giuseppe Sciortino, è ...

La mia Itaca di Tonino Zorzi. Il 13 novembre a Roma l'incontro con l'autore : Il volume è aperto da una prefazione di Sandro Gamba che ha avuto Tonino Zorzi prezioso e decisivo assistente nel corso del Campionato del Mondo di Buenos Aires nel 1990, ai Goodwill Games dello ...