Il super dollaro manda in tilt la Borsa americana

finanza.lastampa

: @super_caz @YanezPeter Forse sono più vecchio di te. La prima crisi fu ben prima. Inizio con il mandato a carter. M… - Federic49759244 : @super_caz @YanezPeter Forse sono più vecchio di te. La prima crisi fu ben prima. Inizio con il mandato a carter. M… -

(Di lunedì 12 novembre 2018) Nessun segnale di ripresa per Wall Street , che si conferma in calo a metà seduta in una sessione caratterizzata da volumi di scambio inferiori alla media in scia alla chiusura del mercato ...