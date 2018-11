Il Segreto | puntate da domani a sabato | Raimundo e Mauricio alla ricerca di Francisca

Il Segreto - anticipazioni puntate spagnole : Gonzalo non vuole più stare con Maria : La notizia che state per leggere non è solo inquietante, ma addirittura impensabile. Le puntate che in Spagna sono già state trasmesse mostrano Maria e Gonzalo tornare a Puente Viejo. Nella cittadina spagnola incontreranno colui che è stato il loro peggiore nemico, Fernando Mesia. Quest’ultimo farà ancora del male alla coppia, presto se continuerete a leggere l’articolo, ne capirete il motivo. Il Segreto, anticipazioni trame ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 12-16 novembre 2018 : Francisca Scompare - Julieta Arrestata! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 12 a venerdì 16 novembre 2018: Julieta e Saul traditi da Prudencio, Emilia ed Alfonso condannati a morte! Anticipazioni Il Segreto: gli strani comportamenti di Emilia allarmano Alfonso. I due coniugi rischiano la fucilazione. La strana sparizione di Francisca preoccupa Raimundo e Mauricio, mentre Julieta, tradita da Prudencio, viene arrestata per la morte di Don Ignacio! Le avventure dei nostri ...

Il Segreto - anticipazioni puntate spagnole : Isaac diviene omicida : Isaac Guerrero è appena entrato a fare parte del cast della soap Il Segreto e già ci darà modo di vedere un omicidio. Se vi chiedete chi lo effettuerà ed il motivo, continuate a leggere l’articolo e verrete informati. Dalle anticipazioni de Il Segreto sulle puntate spagnole scopriremo che il ritorno a Puente Viejo del mancato sposo di Elsa sarà accompagnato da una donna. Non solo, nella cittadina iberica arriverà il mancato cognato di ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 5-10 novembre 2018 : Raimundo tradisce Nicolas! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 5 novembre a sabato 10 novembre 2018: Raimundo rivela a Perez de Ayala il nascondiglio di Nicolas Ortuno! Anticipazioni Il Segreto: Emilia ed Alfonso resistono alle minacce ed alle violenze del generale scegliendo di non parlare. Fe si riprende e svela l’identità del suo aggressore! Julieta affronta duramente Perez de Ayala e Saul, preoccupato, pianifica la fuga! Severo chiede scusa a ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate dal 29 ottobre al 3 novembre 2018 : Emilia ed Alfonso Arrestati per Tentato Omicidio! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 29 ottobre a sabato 3 novembre 2018: i Castaneda finiscono in carcere! Prudencio vuole avvelenare Saul… Anticipazioni Il Segreto: Alfonso ed Emilia subiscono maltrattamenti e torture! Julieta e Saul decidono di scappare, mentre Prudencio progetta di avvelenarli! Irene viene pesantemente minacciata da Perez! Fe lotta tra la vita e la morte! La soap di successo spagnola è pronta a regalarci ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 22-27 ottobre 2018 : Julieta e Saul si Abbandonano alla Passione! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 22 a sabato 27 ottobre 2018: Julieta e Saul decidono di scappare, mentre Fe viene ritrovata in fin di vita Anticipazioni Il Segreto: Julieta, aggredita da Prudencio che tenta di violentarla, scappa e quando viene raggiunta da Saul, si Abbandonano alla Passione! Nazaria piomba nel nulla e Fe tenta il suicidio! Perez de Ayala si vendica di tutti i suoi compaesani! Crudeli vendette, sparizioni ...